Švedi z zmago nad Hrvati prvi v skupini A

A. V.

Split - Rokometna reprezentanca Švedske je evropsko prvenstvo začela s porazom proti Islandiji, po zmagah nad Srbijo in danes nad Hrvaško pa celo zasedla prvo mesto in se v nadaljnje tekmovanju uvršča s štirimi točkami. Švedi so gostiteljem za šest golov ušli že v prvem polčasu, v drugem vodili tudi z devetimi goli razlike, na koncu pa zmagali s 35:31.

Pri Švedih je bil v Splitu s šestimi goli najučinkovitejši Albin Lagergren, pri Hrvatih, ki so imeli izredno nerazpoložena vratarja, je sedem golov dosegel nekdanji igralec Gorenja Ivan Čupić.

Ker je v prvi tekmi skupine Srbija z 29:26 premagala Islandijo, Islandci celo zapuščajo prvenstvo, medtem ko brez točke napredujejo Srbi, ki so bili po tekmi z Islandijo zelo razočarani, saj jim je le gol zmanjkal, da bi se že takrat uvrstili v nadaljnje tekmovanje. "Žalosten sem, imeli smo priložnost, toda nismo je izkoristili. Tudi zaradi sodnikov. Gremo domov, Švedi ne morejo premagati Hrvatov," je po tekmi z Islandijo dejal trener Srbije Jovica Cvetković. A se je zmotil. Njegova reprezentanca je dobila pomoč Švedov, tako da bo vendarle igrala v Zagrebu.

Pri Srbiji sta Zdravko Šešum in Bogdan Radivojević dosegla pet golov, pri Islandcih je bil z osmimi goli najbolj razpoložen Gudjur Valur Sigurdsson.

V skupini B presenečenj ni bilo. Francija je z devetimi goli Dike Mema visoko premagala Belorusijo in zasedla prvo mesto, drugo mesto so si po visoki zmagi nad Avstrijo zagotovili Norvežani, največ golov na tekmi, devet, sta dosegla Kristian Bjornsen za Norveško in Nikola Bylik za Avstrijo, brez točk so napredovali Belorusi.

Izidi, 3. krog:

- skupina A, Split:

Srbija - Islandija 29:26 (12:12)

Hrvaška - Švedska 31:35 (12:17)

- lestvica:

1. Švedska 3 2 0 1 89:82 4

2. Hrvaška 3 2 0 1 92:79 4

3. Srbija 3 1 0 2 76:88 2

4. Islandija 3 1 0 2 74:82 2

- skupina B, Poreč:

Francija - Belorusija 32:25 (14:11)

Norveška - Avstrija 39:28 (18:14)

- lestvica:

1. Francija 3 3 0 0 97:82 6

2. Norveška 3 2 0 1 103:88 4

3. Belorusija 3 1 0 2 80:91 2

4. Avstrija 3 0 0 2 80:99 0