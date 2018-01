Švedi za finale po drami v zaključku strli Dansko 

N. Gr.

Zagreb - Španski rokometaši, ki so v drugem delu evropskega prvenstva v Varaždinu doživeli visok poraz proti Slovencem (26:31), so očitno ujeli pravo formo. Po zanesljivem zmagoslavju nad Nemci (31:27) so v današnjem polfinalu ukanili še svetovne prvake iz Francije in jim prizadejali prvi poraz na letošnjem turnirju.

Rokometaši s Pirenejskega polotoka so se petič prebili v veliki finale na evropskem prvenstvu. Na dosedanjih štirih finalnih dvobojih na domačih tleh 1996, v Italiji 1998, v Švici 2006 in na Poljskem 2016 so vselej ostali praznih rok.

Izbranci španskega strokovnjaka Jordija Ribere so levji delež na poti do velikega finala opravili v prvi polovici tekme. Do 18. minute je bila tekma povsem odprta (8:8), nato pa so v zagrebški Areni zagospodarili Španci, ki med 18. in 28. minuto sploh niso prejeli gola, polčas pa zaključili z velikansko prednostjo šestih golov (15:9).

Španci - v sklepnem delu turnirja jih je okrepil legendarni vratar Arpad Šterbik - v drugem polčasu niso popustili niti za ped. Les Experts, kot imenujejo Francoze, so bili sprva povsem nebogljeni in so v 45. minuti zaostali za devet golov (14:23). V naslednjih šestih minutah so se po delnem izidu 6:0 približali na tri gole (20:23), končnica pa je bila znova domena španskih rokometašev, ki so se nekoliko nepričakovano, a povsem zasluženo prebili v veliki finale. V zmagoviti ekipi je bil najbolj učinkovit Ferran Sole s sedmimi, v poraženi pa Cedric Sorhaindo s šestimi goli.

Švedska v petem finalu EP

Rokometaši Švedske in Danske so v drugem polfinalu pripravili pravo dramo, o potniku v finale je po velikem preobratu Danske v zadnjih sekundah odločal podaljšek. Švedi so ob polčasu vodili za dva zadetka (14:16), Danci so jih cel drugi polčas lovili in jih pet minut pred koncem tudi ujeli ter izenačili na 25:25. Švedi so nato dosegli tri zaporedne zadetke za vodstvo z 28:25 in zdelo se je, da je tekma odločena. V zadnji minuti so imeli napad za -1, izkoristil ga je Lasse Svan, Švedi niso izkoristili napada in v zadnji sekundi je za izenačenje in podaljšek še enkrat zadel Svan in dvignil danske navijače na noge.

Švedi so že v prvem podaljšku napadali za +2, a so se Danci še enkrat vrnili, manj kot tri minute pred koncem pa povedli s 33:31. Že v naslednjem napadu je imel priložnost za zadetek za zmago Zachrisson, a je Landin njegov strel ena na ena ubranil, Dance je v igro vrnil Hansen. Švedi so vodstvo skorajda še enkrat izpustili iz rok, na koncu pa vendarle izvlekli veliko zmago s 35:34 za uvrstitev v finale.

Pri Dancih je blestel prvi zvezdnik Mikkel Hansen s kar 12 zadetki, le enega manj je prispeval Rasmus Lauge Schmidt, pet pa junak končnice rednega dela Lasse Svan. Pri Švedih je bil najbolj razpoložen Jim Gottfridson s sedmimi zadetki, sedem sta jih prispevala Zachrisson in Ekberg.

Španija : Francija 27:23 (15:9)

Arena Zagreb, gledalcev 6000, sodnika: Načevski in Nikolov (oba Makedonija).

Francija: Dumoulin, Gerard, Remili, Lagarde 3, Mem 1, N. Karabatić 3, Mahe 3 (1), Abalo 1, Sorhando 6, Guigou 1, L. Karabatić, Claire, Dipanda 1, Porte 3, Tournat, Caucheteux 1.

Španija: Corrales, Šterbik, Gurbindo 2, Rivera 1, Entrerrios 6, A. Dušebajev 1, Sarmiento 3, Aguinagalde 2, Canellas 2, Morros de Argila, Arino 1, Guardiola, Goni, Sole 7 (6), Balaguer 1 (1), Figueras 1.

Sedemmetrovke: Francija 6 (3), Španija 10 (7).

Izključitve: Francija 8, Španija 8 minut.

Rdeči karton: /.

Danska - Švedska 34:35 (28:28, 14:16)