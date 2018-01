Trilogija, ki je že prerasla v rivalstvo

Varaždin – Težko bi našli tekmece, ki imajo o Slovencih tako dobro mnenje, kot ga imajo Španci. Po zmagi proti Makedoniji so vsi sogovorniki s Pirenejskega polotoka govorili z izbranimi besedami o selektorju Veselinu Vujoviću in njegovih rokometaših, na katere jih vežejo grenko-sladki spomini.



Odkar je Črnogorec pred dvema letoma in pol prišel na sončno stran Alp, sta Slovenija in Španija odigrali tri tekme in si bratsko razdelili izkupiček. Najprej sta se na EP pred dvema letoma v Vroclavu razšli z remijem (24:24), potem ko je tragični junak Dean Bombač zapravil zadnji napad in tekmecem podaril zadetek v zadnjih sekundah. Slovenci so šli po treh tekmah domov, Španci so igrali v finalu in – kot že trikrat poprej – izgubili.



Ni trajalo dolgo, pa ste se reprezentanci srečali na še pomembnejši tekmi. V olimpijskih kvalifikacijah v Malmöju je Slovenija sploh prvič premagala španski urok (24:21) in se zavihtela na OI v Riu. Španci so šli domov z dolgimi nosovi.



Pred letom se je zgodila tekma zadnjega kola rednega dela SP v Franciji. Španija se je oddolžila Sloveniji in jo potolkla s 36:26. Slovenci so šli v Pariz po bron, Španci so izpadli na naslednji tekmi proti Hrvaški …



Romero: Slovenija je velesila



»Za nami je burna zgodovina in še traja. Večkrat sem rekel, da je Slovenija zame ena od najboljših reprezentanc. Prav obožujem njene hitre, iznajdljive in inteligentne igralce. Za nas bo tekma z njimi kot finale. Tudi Slovenija še ima majhne možnosti, zato bo grizla do konca. Po drugi strani bi nam zmaga odprla vrata polfinala,« naklonjenosti do Slovenije ni skrival vodja reprezentance in rokometna legenda Iker Romero.



Španija je morala po porazu z Dansko čakati štiri dni na tekmo in dobila zadoščenje proti Makedoniji. Tudi Slovenija je morala po porazu z Dansko čakati štiri dni. »Ta sistem res ni najbolj posrečen, za nami so bili težki dnevi,« je priznal Romero, nekdanji zvezdnik Barcelone in Berlina. Na EP pogreša enega Slovenca – Deana Bombača. Vesel je bil, ko je »Deki« svojega sina poimenoval – Iker.



Še nekdo si je obetal snidenje z Bombačem in tudi velikim prijateljem Urošem Zormanom. Njun soigralec iz Kielc Julen Aguinagalde. »Po svoje je bolje, da ju ni, ker gre za vrhunska organizatorja igre, a Slovenija ima na tem mestu same izvrstne igralce. Ne delamo si utvar, da bomo imeli tako lahko delo kot proti Makedoniji. Slovenci se vselej srčno borijo. Ampak to je euro, lahkih tekem ni,« je dejal Aguinagalde in izrazil spoštovanje do Vujovića, ki je pustil močan pečat tudi v Španiji: »Je zelo izkušen trener in velik motivator. Videl sem ga na tribuni, gotovo si bo nekaj izmislil.«



Ključ v lahkih golih



S Slovenijo je najbolj povezan Daniel Dušebajev, ki je pri 20 letih debitiral v španskem dresu. Na EP je sprožil 12 strelov in mrežo zatresel le trikrat. Član Celja Pivovarne Laško ima še čas. Njegov starejši brat Alex, evropski prvak z Vardarjem in zdaj član Kielc, bo veliko nevarnejši za slovensko obrambo. Levoroki strelec je na štirih tekmah dosegel 14 golov. »Naš recept je enostaven, gradimo na obrambi in želimo doseči čim več lahkih golov. Makedonci so nam podarjali žoge, toda Slovenci ne bodo tako radodarni. So odlična ekipa,« je današnjim tekmecem polaskal Dušebajev, na Poljskem soigralec Blaža Janca.



Zaradi treh nedavnih izkušenj se je med Španijo in Slovenijo že razvilo rivalstvo, pravi Alex Dušebajev, sin legendarnega Talanta: »Vse tri naše zadnje tekme so bile težke in nepredvidljive. To je morda zato, ker reprezentanci gojita podoben slog igre. Sta trdi v obrambi, v napadu pa imata nekaj nižjih, a zelo spretnih igralcev. Zanimivo bo.«