Tudi Dolenjci znajo narediti fešto

Novo mesto – Konec tedna bo zgodovinski za prleški in pomurski rokomet, v Ljutomeru bo prvič zaključni turnir za pokal Slovenije in prvič ga bo organiziral Jeruzalem Ormož. Pomembno poglavje v svoji zgodovini bo spisala tudi Krka, ki bo želela pokvariti veselico.



Peter Zalokar



MRD Krka opravičuje svoje ime, kot reka, ki teče skozi glavno mesto na Dolenjskem, že dolgo mirno vijuga po slovenski rokometni krajini. Tu in tam pa odnese kakšen breg, v prvenstvu je vzela mero Gorenju, Ribnici in Kopru, v pokalu izločila lokalnega tekmeca Trima.

Gre za enega najbolj stabilnih prvoligašev. Od sezone 2010/11 je ves čas med elito, v zadnjih dveh letih igra v končnici za prvaka. Njena močna primerjalna prednost je v mladih selekcijah. »Mladinci so bili v zadnjih dveh letih državni prvaki, lani smo imeli v vseh starostnih kategorijah ekipo na zaključnem turnirju, kar je pred tem uspelo le še Celju dolgo časa nazaj,« se pohvali sekretar novomeškega kluba Gregor Šuštaršič.



Lani je Krka v 1. SRL zasedla šesto mesto, precej je zaostala za Loko. Tokrat ima dobre možnosti, da naredi korak višje, pa četudi je lansko poletje izgubila nekaj pomembnih igralcev, tudi najboljšega strelca Jana Jurečiča.



Enkrat je Krka že bila na sklepnem turnirju pokalnega tekmovanja, leta 2007, ko je v Velenju osvojila zadnje, četrto mesto. Zdaj bi rada prvič nastopila v finalu. Ampak enako razmišljajo tudi pri tekmecih, ki bodo v Ljutomeru imeli veliko podporo s tribun.



Nagrada finale s Celjem?



Komur bo jutri uspelo, bo v finalu bržčas igral z branilcem naslova Celjem Pivovarno Laško, ki bo favorit v drugem polfinalu s Koprom. Če bo to Krka, ne bo presenečenje, vendarle igra v ligi za prvaka, Ormož pa v ligi za obstanek.

Trener Mirko Skoko ima precej adutov. Kar štirje so ta čas med deseterico najboljših strelcev v končnici, na vrhu je izkušeni Jernej Papež, prvi strelec rednega dela, malo za njim Grega Okleščen in Rašo Leon. Nekdanji član Gorenja Papež in bodoči član Celja Okleščen bosta glavni nevarnosti za domačo obrambo. Krka in Jeruzalem sta se v rednem delu pomerila dvakrat, obakrat je slavila domača ekipa, v Marofu je bilo 30:19, na Hardeku 35:30.



»V dobri formi smo, na tekmo gremo močno motivirani, hkrati pa razbremenjeni rezultatskega pritiska. Breme bo na Ormožu, ki se že vidi v finalu, in to bomo skušali izkoristiti. Nameravamo mu vsiliti naš hiter ritem igre, je osnovni taktični načrt trenerja Skoka, ki nima skrbi zaradi poškodb. »Vsi igralci so bolj ali manj zdravi, ob koncu sezone so nekateri malce utrujeni, ampak to je normalno. Gremo na vse ali nič , brez 'šparanja' in to je to,« je Srb odločen pokvariti veselico v Ljutomeru. »Tudi mi Dolenjci znamo narediti dobro 'fešto',« dodaja Skoko, ki ostaja na novomeški klopi tudi v prihodnje. Okostje ekipe bo ostalo skupaj, prišla bo tudi kakšna okrepitev, edino vprašanje je povezano s Papežem, ki bi ga radi zadržali.