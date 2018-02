Tudi Krim bi bil strup za favorite

Ljubljana – Podobno, kot so začele ligo prvakinj, so rokometašice Krima Mercatorja vstopile v njen drugi del. S tesno domačo zmago proti danskim tekmicam. Z dvema točkama proti Midtjyllandu se lahko še naprej spogledujejo s četrtfinalom. A pomlad bo morala biti bolj plodna od jeseni.



Krimovke so bile v nedeljo na Kodeljevem že na pragu poraza, ki bi jim zaloputnil vrata izločilnih bojev. Manj kot deset minut pred koncem so zaostajale z 20:22. Potem je na sceno stopila Elizabeth Omoregie, zabila tri zaporedne gole, odločilnega je prispevala ukrajinska krožna napadalka Olga Perederij po lepi podaji Grkinje Lamprini Tsakalou. Omoregijeva je kot Tjaša Stanko zbrala šest golov, v vratih je bila z 10 obrambami uspešna kapetanka Miša Marinček, ki ji je v ključnih trenutkih na pomoč priskočila Amra Pandžić (6).



»Res smo bile vesele, ker smo uresničile načrt in prišle do pomembne zmage, ki nam ohranja upanje na napredovanje. Vedele smo, da je to realno naša največja priložnost za zmago. Zagrabile smo jo in zdaj lahko gre le navzgor. Lažje dihamo, gremo presenetit še kakšnega favorita,« je odleglo Marinčkovi.



Bulatović, Dembele ...



V skupini 1 ima Bukarešta osem točk, Györ in Rostov-Don po 6, Nykøbing in Krim po 4 ter Midtjland 2. Če želijo Ljubljančanke zasesti vsaj 4. mesto, bodo morale ne le premagati Midtjylland tudi v gosteh, ampak vzeti kakšno točko tudi favoritinjam iz Madžarske in Rusije. Prvo priložnost za to bodo imele v soboto, ko bodo zgodaj popoldne (14) gostovale pri Rostovu. Ta ima odlično ekipo s kopico zvezdnic, kakršne so Črnogorka Katarina Bulatović, Španka Cabral Barbosa, Francozinja Siraba Dembele in vrsta ruskih reprezentantk,.



»Razmišljam, da bi zmagi proti Rostovu doma in Midtjyllandu v gosteh lahko bili dovolj za četrtfinale, kar pa ne pomeni, da se na vzhod podajamo z belo zastavo. Želimo izkoristiti vse, kar se nam ponudi. Rostov je očiten favorit tako po proračunu kot sestavi ekipe. Po drugi strani mislim, da smo lahko precej neugodne tekmice za vse. Igramo v valovih, imamo mlado in neizkušeno ekipo, tudi tekmeci ne vedo natančno, kaj lahko od nas pričakujejo,« je razmišljala Marinčkova, ki si obeta, da se bodo »tigrice«, ker ne bodo pod pritiskom, spustile z vajeti.



Nazadnje minus 10



Nekaj lepih spominov imajo iz Rusije iz zadnjih let, res pa je, da so oktobra 2015 v Rostovu na Donu klonile s 25:35. »Spomnim se tekme, upam, da bo tokrat drugače. Zmaga proti Dankam nas je sprostila in lahko gremo samozavestne v tekmo. Res pa je, da bo pot naporna (ekipa se je v Rusijo odpravila danes ob 4. uri zjutraj in bo potovala ves dan, op. p.) in vprašanje, kako bo to vplivalo na nas,« je bila noč kratka za Marinčkovo & Co, ki še nekaj časa ne bodo mogle računati na levokrilni igralki Tamaro Mavsar in Polono Barič. Mavsarjeva, ki je bila operirana 6. septembra, vadi po posebnem programu, Barićeva, ki jo je podobna usoda doletela 26. novembra, je sklenila sezono. Njune copate je obula Ines Amon in se izkazala na SP v Nemčiji. Tam ni bilo Marinčkove, ki je reprezentančni dres obesila na klin. Ji je bilo kaj žal? »Sploh ne, punce so se izkazale, navijala sem zanje. Premagale so svetovne prvakinje iz Francije, podobno so proti kasnejšim prvakom Špancem storili fantje na EP. Očitno smo Slovenci strup za favorite, naj tako ostane,« je še povedala Marinčkova.