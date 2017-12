Tudi v Zagrebu bi kuhali po francoskem receptu

Zreče – Leto 2017 je za slovenske reprezentančne kolektive letvico postavilo nenadejano visoko. Rokometni bron na svetovnem prvenstvu v Franciji in košarkarsko zlato na evropskem prvenstvu v Turčiji sta izjemna dosežka, ki ju bo težko ponoviti. Izziva se bodo kaj kmalu lotili rokometni izbranci, ki so se včeraj zbrali v Zrečah in bodo v januarju spet poskušali dvigniti na noge rojake.



Pred letom dni so le največji optimisti napovedovali kolajno v Parizu, kjer je zasedba selektorja Veselina Vujovića v tekmi za 3. mesto ugnala Hrvate. Pri južnih sosedih, ki bodo od 12. do 28. januarja gostili evropsko prvenstvo, bi toraj moralo slediti logično nadaljevanje – ekipa je zrelejša, podpora navijačev bo številčnejša. A v to računico ni všteto trenutno stanje okostja ekipe, ki je navduševala v dvorani Bercy.



»Ko nimaš popolne reprezentance, moraš biti previden. Če se pokaže, da bosta lahko Nik Henigman in Jure Dolenec dala 70 do 80 odstotkov svojih zmogljivosti, potem bomo lahko govoril o konkretnejših ciljih. Z njima v ekipi bi bila to uvrstitev v polfinale, sami pa že veste, da smo favoriti za kolajno, če smo v polfinalu,« so se Vujoviću ustnice raztegnile v nasmeh, ko so mu misli zaplavale k idealnemu scenariju. Po tem bi bila Henigman in Dolenec, ki po poškobah kolen bijeta bitko s časom, nared za slovenski debi na EP, 13. januarja proti Makedoniji. A negotovost se bo potegnila v novo leto, usoda dveh zunanjih igralcev bo znana tik pred zdajci.



»Na Hrvaškem bom zraven le, če bom stoodstotno nared. Okrevanje ta čas dobro napreduje, odločitev pa bo padla 8. januarja, ko me čaka pregled v Barceloni. Pri klubu so sicer dejali, da ne vidijo zadržkov za moj nastop na EP, če bom zdrav,« soigralcem in sebi žarek upanja daje Dolenec, ki bo te dni v Zrečah delal po prilagojenem programu.



Vujović še ne razkriva, kakšne prilagoditve pripravlja, če ne bo nared, veliko pa bo gotovo stavil na svoje motivacijske prijeme. »Kot vidite, so igralci prišli dobro razpoloženi in polni motiva, to pa je najbolj pomembno. Ko je tako, je vse drugo precej lažje. S formo igralcev sem različno zadovoljen, naloga selektorjev pa je, da klubsko formo znotraj reprezentance čim bolj izenačimo. Nekaj igralcev je pred nekaj dnevi še igralo tekme, Miha Zarabec in Marko Bezjak imata še klubske obveznosti, zato jih v prvih dneh ne bomo preveč obremenjevali. Na polno bomo začeli delati januarja, prvi vrhunec priprav bo tekma s Srbijo. Nato moramo poskrbeti za to, da sveži pričakamo uvodno preizkušnjo EP z Makedonijo,« je na kratko orisal »ekspresne« priprave selektor, ki bo imel na voljo le tri pripravljalne tekme in to le dve s tekmecem primerljive kakovosti – Slovenija se bo 4. januarja v Dolu pri Hrastniku pomerila z Iranom, nato pa 9. in 10. januarja dvakrat s Srbijo (Murska Sobota in Velenje).



»Tri pripravljalne tekme ne bodo dovolj, ampak so priprave kratke in ni bilo druge rešitve. Morda bi eno tekmo lahko stisnili pred novo leto, a zaradi utrujenosti igralcev v tem ne vidim smisla. Morda bi bilo tudi bolje, če bi tekmi s Srbi odigrali prej, a so zaradi pravoslavnega božiča tekmi prestavili na 9. in 10. januar, tako da bomo imeli glavni test tik pred odhodom v Zagreb,« pripravljalni del ni povsem po Vujovićevem okusu, zato pa je prvi del turnirja v Zagrebu, kjer si bodo sledile tekme z Makedonijo (13. 1.), Nemčijo (15. 1.) in Črno goro (17. 1.). »Po prvi tekmi bomo vedeli, pri čem smo, po drugi pa, koliko točk bomo nesli naprej,« Vujović ne vidi težav z napredovanjem v drugi del prvenstva, ki ga bo Slovenija odigrala v Varaždinu. In jih tudi ne bi smelo biti, če bo pri južnih sosedih slovenska zasedba takšna, kot jo pričakuje sloviti Črnogorec: »Na Hrvaškem pričakujem bolj motivirano, telesno močnejšo in taktično bolje pripravljeno Slovenijo, kot je bila v Franciji. Vedno delam na tem, da sem ob vsaki reprezentančni akciji korak naprej od prejšnje. Smo na SP že potešili lakoto po kolajni? Kdor tu ne bo lačen, naj igra le za klub, za grb in zastavo pa naj se borijo tisti, ki jim je res do tega.«



Po uspehu v Parizu mu ni težko prepričati igralcev, naj mu sledijo. Nihče sicer na glas ne napoveduje nove kolajne, a samozavesti ne manjka. »Ekipa se ni veliko spremenila in vemo česa smo sposobni. Kolajna s SP ne bo breme, da moramo nekaj osvojiti. Ampak, zakaj pa ne, kakovostni smo dovolj, da še enkrat pokažemo, da sodimo v evropski vrh. Upam, da bo Jure povsem nared, če ne bo, nima smisla, da je z nami. S tem pa se tudi ne smemo pretirano obremenjevati, treba se je držati francoskega recepta – iz tekme v tekmo se lahko daleč pride,« steber slovenske obrambe Matej Gaber napoveduje še eno zanimivo prvenstvo za slovenske navijače, ki naj bi januarja preplavili hrvaško metropolo – na vsaki tekmi naj bi jih bilo vsaj med 3 tisoč in 5 tisoč.