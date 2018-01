Tudi za Vida Kavtičnika se začenja bitka s časom

Zreče – Šoku z Matejem Gabrom je danes sledil nov. Na treningu slovenskih rokometašev se je poškodoval kapetan Vid Kavtičnik, čigar nastop na bližnjem evropskem prvenstvu je vprašljiv. Selektorju Veselinu Vujoviću se sproti rušijo načrti.



Ko ima hudič mlade, jih ima veliko. Komaj so si v slovenskem taboru opomogli od izgube Mateja Gabra, ki je bil danes v Celju operiran na stopalu, že jih je doletela nova velika smola. Vid Kavtičnik, najbolj izkušeni igralec, si je na dopoldanskem treningu v eni od akcij strgal kožico med sredincem in kazalcem na strelski levi roki ...



»Tako globoko, da je zazijala kost. Dobil je pet šivov, ki jih bo moral nositi deset dni. Zdaj ga čakajo trije dnevi čistega mirovanja, potem bomo videli, ali je roko mogoče tako kakovostno poviti, da ga ne bi preveč ovirala. Držimo pesti,« je hkrati na les potrkal reprezentančni direktor Uroš Mohorič.



Evropsko prvenstvo se medtem hitro približuje, le še teden dni je do ene ključnih tekem Slovenije proti Makedoniji v Zagrebu. Pred tem bo v torek (Murska Sobota) in sredo (Velenje) odigrala še pripravljalni tekmi s Srbijo.



Kavtičnik, član Montpelliera, res ni rojen pod srečno zvezdo. Zadnja tekma, ki jo je odigral za reprezentanco, je bila tista za bron na svetovnem prvenstvu v Franciji, ki jo je sklenil nekaj sekund pred koncem zaradi poškodbe kolena. Vujović ga iz previdnosti ni uporabil na oktobrskih pripravljalnih tekmah s Hrvaško niti na četrtkovi proti Iranu na Dolu pri Hrastniku. A nesreča nikoli ne počiva in še Velenjčanu ni jasno, kako se je vse skupaj sploh zgodilo.

»Bil je rahel stik z obrambnim igralcem, nič posebnega. V ponedeljek imam še en pregled in upam, da bo spodbuden. Še vedno verjamem, da bom lahko pomagal soigralcem na EP,« je za TV Slovenija izjavil 33-letni »Vidko«.



Ker tudi nad Juretom Dolencem še vedno visi vprašaj, je vest o poškodbi Kavtičnika dvakrat bolj neprijetna za selektorja Vujovića, ki ga skrbi tudi, ali bo lahko računal na Nika Henigmana. Dolenec bo odšel jutri na pregled kolena v Barcelono in Slovenci držijo pesti, da mu bo klub prižgal zeleno luč. Na položaju desnega zunanjega igralca sta sicer še Žiga Mlakar in Nejc Cehte, ki pa še nikdar nista zaigrala na velikem tekmovanju.



Če nič drugega, sta bili vsaj novici o Darku Cingesarju in Niku Medvedu, ki sta proti Iranu začutila bolečine, dobre. Pregled je pokazal, da gre pri »Cingiju«, ki je ob polčasu ostal v slačilnici, zgolj za nategnjeno hrbtno mišico, in da Medved ni obnovil poškodbe rame, ki mu že lep čas povzroča preglavice.



Slovenci medtem nadaljujejo z zahtevnim ritmom priprav. »Vsak dan imamo po dva treninga, glavna pozornost gre taktiki, nekaj pa še telesni pripravi, saj še ni čas za zmanjševanje intenzivnosti. Če je bila v prvem delu v ospredju obramba, je zdaj prioriteta igra v napadu. Tekma z Iranom je pokazala, da je bila obramba na visoki ravni, tudi prehod v napad je bil dober, škripalo pa je v napadu na postavljeno obrambo in realizaciji strelov. Nič neobičajnega za ta del priprav, se strinja tudi Gašper Marguč, z osmimi goli najboljši strelec proti Iranu. »Takšne tekme so koristne, niso pa merodajne. Poznalo se je, da smo bili še malo v krču, verjamem, da bo napad vsak dan bolj tekoč in raznovsten,« je povedal član Veszprema.