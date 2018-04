V boj za finale v skrivnostnih dresih

Skopje – Mnogi pomisleki o smiselnosti lige SEHA in njeni kakovosti so upravičeni, a ko se začne Final Four, dvomov ni. To je prvovrstni rokometni spektakel, na katerem se štiri evroligaške ekipe na vso moč udarijo za prestižno lovoriko. Letos bo v Skopju prvič slovenska, Celjani si ne bi mogli izbrati bolj mikavnega tekmeca, ob 20.15 se bodo pomerili z Zagrebom.



Dvorana Jane Sandanski je prizorišče sedmega vrhunca regionalnega tekmovanja. Ob 17.45 se bo gostitelj in branilec naslova Vardar pomeril z Meškovom iz Bresta (Vid Poteko, Simon Razgor), sledila bo večerna tekma med večnima tekmecema iz Slovenije in Hrvaške. Po remiju in porazu želi Celje prvič v sezoni streti zagrebški oreh in se zavihteti v nedeljski finale (20.15; tekma za 3. mesto bo ob 17.45).



Zagrebčani so v makedonsko glavno mesto pripotovali v sredo zvečer, Celjani šele včeraj popoldne, trener Branko Tamše in kapetan Simon Razgor pa sta zaradi zamude letala morala naravnost v dvorano na predstavitev štirih ekip. Slabo voljo in stres iz deževne Slovenije so pregnali sončni žarki, ki so ozračje segreli na 27 stopinj. Vroče bo že takoj na štartu F4, ki ga bo drugič gostil Vardar in si kot evropski prvak obeta drugačen razplet kot leta 2013, ko je v finalu po podaljšku klonil proti Zagrebu. Če se zmaga zvezdniške zasedbe Raula Gonzaleza proti Belorusom zdi samoumevna, pa to ne velja za derbi med Celjem Pivovarno Laško in Zagrebom, za katerega je težko napovedati favorita.



Kastelic proti »svojim«



»Drži, ekipi sta tako izenačeni, da si res ne upam reči, kako se bo razpletlo. Gotovo bodo odločale malenkosti,« pravi Urh Kastelic, slovenski vratar, ki bo pod posebnim drobnogledom, saj je njegova lanska odločitev, da kariero raje nadaljuje v Zagrebu kot matičnemu Celju, dvignila precej prahu. Celje in Zagreb sta v preteklosti bila mnoge epske bitke. Na nekaterih je sodeloval tudi legendarni Zlatan Saračević, ki je prvi sosedski derbi v vlogi trenerja pred dvema mesecema sredi Zlatoroga dobil s 30:23. »To bo povsem nova zgodba, ekipi se dobro poznata, pričakujem napeto tekmo, možnosti pa ocenjujem na 50:50,« se v vlogo favorita ni želel postaviti Saračević. Za oba tekmeca bi bila zmaga obliž na rano po zgodnjem izpadu iz lige prvakov, še posebej za Zagreb. »Ne morem reči, da ni pritiska, naš cilj je priti v finale. To je že sedma sezona in Zagreb je bil le enkrat v finalu, kar je premalo,« pove član zlatega hrvaškega rodu z OI 1996.



Celjani bodo debitirali na turnirju, ki se po blišču zlahka primerja s F4 lige prvakov v Kölnu. Ko gre za šov, direktor Siniša Ostoić in njegovi ne varčujejo z denarjem ruskega energetskega koncerna Gazproma. Da ne bo turnir zgolj revijalnega značaja, je predviden tudi nagradni sklad, prvak bo dobil 35.000 evrov, finalist 25.000 €, tretjeuvrščeni 15.000 € in četrtouvrščeni 5000 €.



Tamše si pritiska nikakor noče nalagati. »Ta nastop smo si zaslužili in veselimo se ga. Želim si, da bi igrali za dušo, bili sproščeni, saj smo takšni najboljši. Če bo tako, lahko premagamo Zagreb, kar bi bila velika stvar za naš klub,« je razmišljal Tamše, ki je v Skopje pripeljal vse igralce, čeprav ne bo mogel računati na Tilna Kodrina, Kristiana Bećirija in Luko Mitrovića: »To je za nagrado.«



Razgor: Vse je mogoče



Tudi kapetan David Razgor dobro ve, da Zagreb ni običajen nasprotnik. »Pri igralcih, ki se še spominjamo tistih zgodovinskih tekem, je naboj še malce večji. Zagreb ima več izkušenj, mi pa smo nepredvidljiva ekipa, ki lahko na dober dan premaga vsakogar, na slab dan pa tudi doživi razpad sistema, kot je bilo nazadnje z Zagrebom,« bi si manj nihanja želel Razgor. Četudi je prvi mož v slačilnici, ne more z gotovostjo povedati, v kakšni različici bodo fantje pritekli na igrišče. »Velikokrat se mi je zgodilo, da so me občutki prevarali. Ni ustaljenih vzorcev. V zadnjem času nismo kazali posebne forme, a pustimo se presenetiti. Računam na najboljše,« je na les potrkal »Raza«, ki lahko računa tudi na podporo Florijanov, ti pa bodo svoje ljubljence videli v novi podobi – v klubu so namreč za to priložnost pripravili posebne drese, ki pa jih bodo razkrili šele tik pred tekmo …