V polfinalu Francija - Španija in Švedska - Danska

J. P.

Varaždin - Jasno je že: nemški rokometaši ne bodo ubranili naslova evropskih prvakov, pravzaprav so danes, podobno kot Slovenci, ki so končali na osmem mestu, že zapečatili svoje nastope na turnirju na Hrvaškem. V odločilnem obračunu drugega dela skupine II v Varaždinu so morali namreč priznati premoč Špancem (27:31), ki so se jim tako oddolžili za poraz v finalu predlanskega EP na Poljskem. Španija, ki je morala včeraj pogoltniti težko klofuto čete selektorja Veselina Vujovića, je sploh edina od polfinalistk prejšnjega prvenstva, ki se je med najboljša štiri moštva prebila tudi letos, Nemčija in Norveška sta namreč svoje že opravili, gostiteljici Hrvaški pa ostaja v uteho zgolj obračun za končno peto mesto s Čehi.

Polfinalna para sta sicer Francija - Španija (pomerili se bosta v petek ob 18. uri) in Danska - Švedska (20.30). Najboljše predstave na tem turnirju so doslej prikazali galski petelini, ki so danes utišali nabito polno Areno Zagreb - na tribunah se je po uradnih podatkih gnetlo kar 14.000 navijačev - in izprašili še gostitelje (30:27), ki bi jih vsaj točka popeljala v polfinale. A bili so daleč od nje, zmagovalci so že na polčas odnesli šest zadetkov zaloge (19:13), nato pa jo varno čuvali do konca. Ko so se Hrvati v 53. minuti po zaslugi Luke Cindrića približali zgolj na gol zaostanka (25:26), so takoj odgovorili in v hipu spet vodili s +3, kolikor je bilo razlike tudi ob koncu. Poražencem ni pomagala niti kar 68-odstotna napadalna uspešnost, ko pa so jim Francozi dovolili zgolj 40 sproženih strelov.

Drugo mesto v skupini I so tako zasedli Švedi kljub porazu z Norvežani (25:28), Srbi pa so še tretjič ostali praznih rok, njihov odpor so strli še Belorusi (32:27). V slovenski skupini II so Danci prvo mesto igraje potrdili v dvoboju z Makedonijo (31:20), medtem ko Nemci niso bili dorasli Špancem in so osvojili zgolj deveto mesto na prvenstvu. To je izenačenje njihove druge najslabše uvrstitve doslej na EP. Med letošnjimi polfinalisti so najtrofejnejši Švedi, ki so si med letoma 1994 in 2002 štirikrat pokorili konkurenco na stari celini, Francozi trikrat med letoma 2006 in 2014, Danci leta 2008, Španci pa še nikoli, čeprav so bili že štirikrat finalisti. Slovensko osmo mesto je izenačenje četrtega najboljšega dosežka doslej - najvišje, po srebru, so naši fantje posegli doma leta 2004.