V tretje gre rado, doma še raje, pravijo v Ormožu

Ormož – Hitro je minilo razočaranje pri rokometnem klubu Jeruzalem Ormož, ker se mu je za las izmuznila končnica za prvaka v ligi NLB. Nasmehe je vrnila zmaga proti Gorenju, ki je Prlekom prinesla nastop na sklepnem turnirju pokala Slovenije. Za nameček jim je RZS podelila gostiteljstvo turnirja.



Zaradi udeležbe Celja Pivovarne Laško na F4 lige SEHA v Skopju – jutri jih čaka polfinale z Zagrebom – je bil sklepni turnir pokala Slovenije preložen na naslednji vikend, včerajšnji žreb v hotelu Bioterme v Mali Nedelji pa je določil polfinalna para. Sreča se je spet nasmehnila ekipi trenerja Saše Praprotnika, saj se gostiteljem nasmiha prvi nastop v finalu. Najprej se bosta namreč v soboto, 21. t. m., srečala Jeruzalem Ormož in Krka (17) , drugi par lahko označimo za finale pred finalom: Celje PL – Koper (20) z Brankom Tamšetom in Veselinom Vujovićem v glavnih vlogah ob igrišču. Tekma za tretje mesto bo v nedeljo ob 15. uri, finale za 27. pokal RZS pa ob 18. uri s prenosom na TV Slovenija.



Ker je dvorana Jeruzalema na Hardeku premajhna in jo še prenavljajo, bo F4 v dvorani ŠIC Ljutomer, v kateri so vinarji v odličnem vzdušju 21. marca premagali favorite iz Velenja. Jeruzalem se je med najboljše štiri uvrstil prvič po letu 2012, ko je bil v Podčetrtku tretji, 3. mesto je osvojil tudi leta 2010 v Mariboru. V tretje gre rado in želja je, da bi na turnirju, ki ga bo organiziral prvič, prišel v finale. Tekmec je primeren – Krka.



Čudič in Žuran vlečna konja



»Naša želja je bila, da se izognemu Celju, zato smo zadovoljni. Koper in Krka sta na podobni ravni, mislim, da imamo realne možnosti, da se prebijemo v zadnje dejanje,« je optimističen trener Saša Praprotnik, ki ima glavna strelska aduta v Bojanu Čudiču in Roku Žuranu.

»Lahko potegneta ekipo naprej, a moramo za uspeh vsi dati svoj delež,« na ekipni duh stavi Praprotnik, za katerega bo to vrhunec klubske sezone: »Seveda, to nas drži pokonci in nam vliva adrenalin. V ligi za obstanek je za nas praktično vse odločeno, tam bom dal več priložnosti mlajšim igralcem.«



Praprotnik bo imel letos še večji izziv. Je namreč selektor mladinske reprezentance, ki bo poleti v Celju gostila EP. Mladi Slovenci so imeli prejšnji teden priprave, odigrali so dve tekmi na Madžarskem proti domačim vrstnikom ter vpisali zmago in poraz.

»Glede na to, da smo bili brez vseh srednjih zunanjih igralcev, je bil to dober rezultat. Pogrešali smo Tilna Kosija, Domna Makuca in oba brata Kotar, Marka in Miho. Upam, da bodo julija vsi nared,« si sladke skrbi obeta Praprotnik, ki ne skriva visokih ambicij: »Cilj je polfinale, seveda pa želje slehernega od nas najvišje.«



Veliko zanimanje za F4



V Ormožu niso ravno naklonjeni spremembam, Praprotnik je z vmesnim polletnim premorom trener že 14 let, Martin Hebar je predsednik od leta 2007. To bo tudi zanj vrhunec predsednikovanja. »Počaščeni smo, da nam je RZS zaupala gostiteljstvo. Obljubljam odlično organizacijo, čeprav ne bomo v svoji dvorani Hardek, ki jo želimo odpreti poleti s superpokalno tekmo. Zanimanje za vstopnice je ogromno, če bi imela dvorana v Ljutomeru 2000 sedežev (ima jih 750, op. p.), bi bila oba dni razprodana,« je prepričan Hebar, ki verjame v dober rezultat Jeruzalema: »Pred domačimi navijači igramo dobro in ponavadi zmagujemo.«