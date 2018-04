Vardar skozi šivankino uho, na F4 trije Francozi

Ljubljana – Po PSG, ki je tudi na drugi tekmi premagal Kielce s tremi slovenskimi reprezentanti (Zorman, Bombač, Janc), bodo konec maja na F4 lige prvakov v Kölnu igrali še Vardar, Nantes in Montpellier. Prvič bodo nastopili trije francoski klubi in drugič zapored ne bo nemškega.

Najbolj razburljivo je bilo v Skopju, kjer je Kiel premagal branilca naslova Vardar, a za napredovanje mu je zmanjkal en gol. Za odločilnega se je izkazal zadetek Jorgeja Maquede v prazno mrežo s polovice igrišča ob koncu prve tekme v Kielu.

Pri gostih se je izkazal Miha Zarabec s petimi zadetki. Na zadnjem dejanju sezone bo od slovenskih legionarjev nastopil samo Vid Kavtičnik, ki ga sicer na drugi tekmi Montpelliera s Flensburgom ni bilo v postavi.

Sklepni turnir bo 26. in 27. maja v Lanxess Areni v Kölnu.

EHF liga prvakov, povratne tekme četrtfinala – Paris SG : Kielce 35:32 (17:15; Remili 9, Hansen in Nielsen po 5; Bielecki in Dušebajev po 5, Janc 4, Bombač in Zorman po 1) – naprej PSG z 69:60, Montpellier : Flensburg 29:17 (14:9; Richardson 9, Truchanovičius 7; Svan 5) – naprej Montpellier s 57:45, Skjern : Nantes 27:27 (12:15; Søndergaard 8; Gurbindo 6, Klein 5) – naprej Nantes s 60:54, Vardar : Kiel 27:28 (13:13; Borozan 6, Cindrić 5; Zarabec, Ekberg in Wiencek po 5) – naprej Vardar s 56:56.