Velenjčani povsem nadigrali Metalurg

A. V., STA

Velenje - Rokometaši iz Šaleške doline so proti Metalurgu nujno potrebovali zmago, da so ohranili upanje po nastopu na zaključnem turnirju lige Seha. Z dvema točkama so se približali četrtouvrščenim Celjanom na tri točke. Pivovarje tekma 16. kroga čaka v sredo proti Dinamu Pančevu.

Metalurg je bil enakovreden tekmec Velenjčanom le uvodne štiri minute. Po izidu 3:3 je namreč domača zasedba dosegla štiri zaporedne gole, pomemben del v tem nizu pa je prispeval Klemen Ferlin s petimi obrambami. V 10. minuti je bilo prvič na tekmi +5, v naslednji minuti pa je Makedoncem uspelo priti do dveh golov, ki sta jim dala nekaj upanja, a Gorenja to ni zmedlo. Tako kot tudi ne nekaj trenutkov boljše igre gostov, ki so v 18. minuti prišli do 10:12. Toda to je le podžgalo izbrance Željka Babića, ki so bili do konca polčasa precej boljši tekmec, do odmora pa so si priigrali prednost z 21:13.

Velenjčani so do 37. minute prišli do prednosti +10 (26:16). Po desetih minutah igre v drugem polčasu je Babić počasi na klop klical svoje najboljše može, Ferlin je tekmo končal s 15 obrambami, tudi igralci, ki so doslej dobivali nekaj manj priložnosti, pa so nadaljevali z dobro igro domače ekipe. Sredi drugega polčasa je bilo že 30:19 in zdelo se je, da je tekme odločena.

Toda igralci iz Skopja so z delnim izidom 6:0 - ob tem so zapravili še dve sedemmetrovki - prišli do novega zagona. Blaž Kleč je z golom v 54. minuti prekinil slabih 10 minut strelski mrk Gorenja. Matic Verdinek je minuto kasneje povišal na 32:25 in dokončno pokopal upe Metalurga. Na koncu so domačini na delni izid 6:0 Metalurga odgovorili s sedmimi zaporednimi goli.

Najboljši strelec tekme je bil Metalurgov Vanja Ilić z osmimi goli, pri Velenjčanih sta se s šestimi izkazala Nejc Cehte in Blaž Kleč.

Velenjčane tekma 16. kroga čaka čez teden dni, tekmec pa bo Zagreb.

Gorenje Velenje - Metalurg Skopje 37:25 (21:13)

Rdeča dvorana, sodnika: Cindrić in Gonzurek (oba Hrvaška).

Gorenje Velenje: Cehte 6, Medved 2, Mazej, Haseljić 3, Tajnik 1, Ovniček, Ferlin 1, Grebenc 4, Stojnič, Toskić 3, Potočnik 1, Golčar 5, Verdinek 5, Kleč 6, Zaponšek, Pejović.

Metalurg Skopje: Madjovski, Jaganjac 3, Dimitrioski, Tokić 1, Silegov, Tomovski, Tankoski, Serafimov 1, Kuzmanovski 7 (3), Ilić 8, Danilovski, Velikovski 1, Peševski 4, Gugleta, Lazarevski, Arsenovski.

Sedemmetrovke: Gorenje Velenje 2 (2), Metalurg Skopje 5 (3).

Izključitve: Gorenje Velenje 8, Metalurg Skopje 4.