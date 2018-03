Visok poraz Celjanov za slovo od LP

N. Gr., STA

Vezsprem - Celjska zasedba je končala nastope v ligi prvakov. Za slovo od evropske elite je po hudem boju in zavoljo medle končnice klonila v Veszpremu ter v skupini B osvojila končno sedmo mesto. Na 14 odigranih tekmah je dosegla tri zmage (Vive Kielce, Kiel in Aalborg) in neodločen izid (Meškov Brest) ter doživela deset porazov: po dvakrat je izgubila proti Veszpremu, PSG in Flensburgu, po enkrat pa proti Aalborgu, Kielu, Brestu in Kielcam.

Izbranci Branka Tamšeta so bili v prvi polovici tekme povsem enakovredni izjemno kakovostnim rokometašem iz Veszprema, kjer igrajo tudi trije Slovenci. Dragan Gajić in Blaž Blagotinšek sta bila v domačem kadru na današnji tekmi, medtem ko je Gašper Marguč izpustil dvoboj zavoljo bolezni.

Po tekmovalni plati povsem neobremenjeni Celjani so se od prve minute spustili v odprt boj z gostitelji in jim bili povsem konkurenčni. V največji krizi so bili med 11. in 18. minuto, po več kot sedemminutnem strelskem postu so zaostali za tri gole (7:10), a so gostitelje slabe tri minute pred koncem prvega polčasa ujeli in izenačili na 11:11.

Slovenski prvaki so na velik odmor odšli s primanjkljajem dveh golov (11:13), v četrti minuti nadaljevanja pa so že ujeli gostitelje (14:14). Do 46. minute je bila tekma povsem odprta (20:20), po minuti odmora švedskega trenerja na madžarski klopi Ljubomirja Vranješa pa so malce izgubil ritem. Na agresivno domačo obrambo na robu izključitve se niso najbolje znašli, tako da so v 52. minuti prvič na dvoboju zaostali za štiri gole (21:25).

Tamše je nemudoma zahteval minuto odmora, a določene korekcije v igri celjske ekipe niso prinesle spremembe na parketu. Madžari so v končnici delovali zelo prepričljivo in oplemenitili svojo prednost na končnih sedem golov (29:22).

V celjski ekipi sta bila najbolj učinkovita Jaka Malus s šestimi in Borut Mačkovšek s petimi goli. V domači ekipi je nekdanji igralec Celja Mate Lekai dosegel šest zadetkov, Gajić je prispeval pet, Blagotinšek pa štiri gole.

Vezsprem : Celje PL 29:22 (11:13)

Veszprem Arena, gledalcev 5000, sodnika: Brkić in Jusufhodžić (oba Avstrija).

Veszprem: Mikler, Alilović, Manaskov 3, Ilić 3, Tönnesen 3, Gajić 5, Nilsson, Nagy 1, Ugalde 2, Terzić, Blagotinšek 4, Sulić 2, Nenadić, Jamali, Lekai 6, Ligetvari.

Celje Pivovarna Laško: Lesjak, Panjtar, Vujović, Jurečič, Malus 6, Razgor 1, Suholežnik 1, Marguč 2, Grošelj 1, Žabič, Slišković, Kodrin 2, Anić 1, Dušebajev, Mačkovšek 5, Mlakar 3.

Sedemmetrovke: Veszprem 2 (2), Celje Pivovarna Laško 2 (2).

Izključitve: Veszprem 10, Celje Pivovarna Laško 2 minuti.

Rdeč karton: /.