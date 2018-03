Visok poraz Krimovk proti Rostovu

N. Gr., STA

Kodeljevo - Krimovke so prvo in realnejšo možnost za osvojitev točk(e), potrebnih za boj za četrtfinale, zapravile že v prvem polčasu, ko so gostje prišle do visoke razlike. V zadnjem krogu bodo Ljubljančanke igrale v gosteh pri bržčas najboljši ekipi skupine Györu, tekmeca za četrto mesto v skupini, danska Midtjylland in Nykoebing, pa bosta igrala med seboj.

V prvem polčasu so krimovke uvodoma držale korak z rusko ekipo, bile so tudi v vodstvu, a nazadnje pri 4:3. Sledile pa so minute Rusinj, ki so sprva bežale za dva ali tri zadetke, med 22. in 25. minuto pa so z delnim izidom 5:0 pobegnile na velikih sedem zadetkov razlike (17:10). Trener krimovk Uroš Bregar je poskusil z minuto odmora spraviti v red svoje igralke, a mu to ni uspelo.

Razpoložena Siraba Dembele je takoj zatem zadela že za 18:10. Krimova igra je povsem razpadla, ni šlo ne v napadu ne v obrambi, vse to pa je najbolje unovčevala prav Dembelejeva, ki je zadevala tudi za naslednji dve najvišji vodstvi (20:11, 21:11) in že v prvem delu dosegla šest zadetkov.

Uvod drugega dela prav tako ni prinesel kakšnega posebnega preobrata v razmerju moči, Ana Vjahireva je v 33., 34. in 35. minuti s tremi zaporednimi zadetki poskrbela za novo najvišjo prednost (25:13).

Sledilo je obdobje boljše predstave gostiteljic, s katero so se tekmicam približale na 19:26, toda širok in kakovosten kader ruskega tekmeca je brez posebnih težav Ljubljančanke držal na varni razdalji devetih do enajstih zadetkov.

Pri Krimu je bila najboljša strelka Tjaša Stanko s šestimi zadetki, na drugi strani je s sedmimi prednjačila Dembelejeva.

Krim Mercator : Rostov Don 26:35 (12:21)

Dvorana Kodeljevo, gledalcev 800, sodnici: Antić in Jakovljević (obe Srbija).

Krim Mercator: Benko 5, Zrimšek 1, Abina 1, Beganović, Stanko 6 (1), Marinček, Omoregie 4, Zulić 1, Koren 4, Pandžić, Gregorc, Tsakalou, Amon 2, Perederij 2.

Rostov Don: Mehdijeva, Slivinska, Managarova 2, Rodrigues Belo 5, Vjahireva 4, Sudakova 2, Maslova, Makejeva 2, Sedojkina, Dembele 7, Bulatović 3 (1), Ilina, Stepanova 3, De Oliveira, Cabral Barbosa 6, Borščenko 1.

Sedemmetrovke: Krim Mercator 2 (1), Rostov Don 3 (1).

Izključitve: Krim Mercator 2, Rostov Don 6 minut.

Rdeči karton: /.