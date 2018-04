Vroči debi Klemna Luzarja pri Vujoviću & Co.

Ljubljana – Bo predpraznični vikend še bolj odvil klobčič v končnici za prvaka lige NLB v prid Celja, ki ga čaka nevarno gostovanje v Škofji Loki? Bo Ribnica po dolenjskem derbiju v Novem mestu ostala v igri za prvaka? Bo novi trener Gorenja Klemen Luzar uspešno debitiral v Kopru in ose vrnil na zmagovite tirnice?

Prednost daljša klop

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so prejšnji konec tedna osvojili že 21. pokal Slovenije, v sredo pa v Zlatorogu premagali Koper v prvenstvu in se prvič zavihteli na vrh lestvice, na katerem nameravajo tudi ostati. V zadnjem času praviloma odpor tekmecev strejo šele v končnici, ko unovčijo daljšo klop. To je mogoče pričakovati tudi v dvorani Poden (tekma se bo začela danes ob 20. uri), kjer sta se opekla Ribnica (osvojila je točko) in nazadnje Gorenje.

Ekipa Branka Tamšeta lovi 22. zvezdico, še naprej manjkajo Luka Mitrović, Kristian Bećiri in Tilen Kodrin. Loka je v Celju gostovala v 1. kolu in imela še v 37. minuti aktiven rezultat (20:20), nakar je sledilo pet celjskih golov.

»Vsaka tekma je težka in nevarna, saj nasprotniki vedno želijo skalp Celja in igrajo neobremenjeno. Maksimalno se bomo morali potruditi, da tekmo dobimo in ostanemo na naši poti do naslova prvakov,« je razmišljal krožni napadalec Igor Anić.

Beguš na zmago

Tudi Urbanscape Loka ima nekaj težav. »Manjkajo trije igralci, Alen Šibanc, Jošt Rakovec in Grega Jamnik. Skrivnosti ni, stavili bomo na našo hitro igro in obrambo 3-2-1, ki je naš zaščitni znak. Celje ima daljšo klop, toda ne izobešamo bele zastave. Rezultatskega pritiska ni, želimo odigrati kar najbolje, kot znamo, koliko bo na koncu pisalo na semaforju, pa bomo videli, seveda pa se ne bi branili zmage ali točke,« je razmišljal domači trener Robert Beguš in navijačem obljubil zanimivo predstavo.

Trojček Celja v gosteh

Pred Celjani so tri gostovanja, po Loki sledita tekmi v Kopru in Velenju, če bi iztržili maksimalni izkupiček, bi bil naslov praktično zagotovljen. Najbližje jim je Ribnica, ki s tekmo več zaostaja za točko, čaka pa jo še tekma v Zlatorogu. Če želi ostati v igri, bo morala danes v dvorani Marof (tekma se bo začela ob 19. uri) osvojiti obe točki proti ekipi, ki je pred tednom z nastopom v finalu pokala dosegla največji uspeh.

Gorenje še brez zmage

Derbi 6. kola končnice za prvaka bo sicer jutri ob 20.15 na Bonifiki. Koper se je zelo dobro upiral Celju, v 45. minuti je bilo 23:23, a se ni mogel izogniti prvemu porazu v končnici. Še brez zmage pa je Gorenje, ki je med tednom odpustilo trenerja Željka Babića, in mu grozi, da bo na koncu zasedlo šele četrto mesto. V primeru petega poraza bi ga prehitel Koper s selektorjem Veselinom Vujovićem, ki je imel ob štartu končnice kar osem točk zaostanka, njegova zmaga v Rdeči dvorani v prvem kolu pa je sprožila krizo Gorenja, katerega novi trener Luzar želi do konca sezone črno-rumenim povrniti nekaj razprodanega ugleda.