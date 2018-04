Vujović bi že v prvo zrušil Tamšetovo vladavino

Ljubljana – Veselin Vujović in Branko Tamše sta bila nazadnje tekmeca pred dvema letoma, ko se je Celjanom v Zagrebu zgodila krivica v ligi prvakov. Nocoj se bosta njuni ekipi merili v polfinalu F4 pokala Slovenije v Ljutomeru.



Zaključni turnir bo prvič v Ljutomeru, prvič ga bo organiziral Jeruzalem Ormož, ki se je tretjič prebil v zadnje dejanje, v prejšnjih dveh poskusih (2010 in 2012) je osvojil 3. mesto, zdaj si obeta prvi nastop v finalu. Enako velja za Krko, tekmico v današnjem prvem polfinalu ob 17. uri.

Ormož ali Krka prvič

Novomeščani so na F4 nastopili leta 2007 in bili v Velenju 4. Kdor bo zmagal, bo torej dosegel zgodovinski uspeh. Krka bi bila na nevtralnem igrišču favorit, ne nazadnje igra v končnici za prvaka, toda Ormožani slovijo kot domačinsko moštvo, njihovi navijači pa eni najbolj bučnih sploh, zato se obeta razburljiva tekma, v kateri bo veliko odvisno, kdo bo imel boljši strelski dan, domača aduta Bojan Čudič (v rednem delu sezone 108 golov) in Rok Žuran (88) ali Jernej Papež (rekorder s 130 goli) in Grega Okleščen (95).



Za širšo javnost bo bolj zanimiva večerna tekma med Celjem Pivovarno Laško in Koprom (20). Celjani so v pokalu nepremagani od aprila 2011, ko sta jih v Zlatorogu ugnala Cimos in Ribnica, odtlej so osvojili šest zaporednih lovorik, pet od teh pod Tamšetom, ki tekmecem ni oddal niti enega kosa srebrnine, odkar je decembra 2013 prišel v Celje. Pivovarji so bili pokalni prvaki 20-krat v 26 letih. Trikrat je bil najboljši Cimos (2008, 2009, 2011), po enkrat Prule (2002), Gorenje (2003) in Gold Club (2005).

Koper, ki je nastal po propadu Cimosa, nadaljuje dobre nastope v pokalu. Leta 2015 je organiziral turnir in osvojil 3. mesto, predlani je v Ribnici zaigral v finalu in izgubil proti Celju. Torej bo danes nekakšen finale pred finalom.



Trikrat v dveh tednih



Celjski trener Tamše in njegov koprski kolega Vujović, tudi selektor Slovenije, se sicer spoštujeta, toda ljubezenskih sporočil si ravno ne pošiljata. Njuno rivalstvo se je iz lige prvakov preselilo na slovensko sceno. Zanimivo, Vujović na Obali deluje že devet mesecev, pa se še ni srečal s Tamšetom, zdaj pa se bosta Celje in Koper pomerila kar trikrat v dveh tednih, po današnjem derbiju še dvakrat v ligi NLB, to sredo in takoj po prvomajskih praznikih 4. maja.



Celjani so prejšnji konec tedna sodelovali na finalnem turnirju lige SEHA v Skopju in osvojili 3. mesto, proti Meškovu so prikazali svojo značilno igro, ki so jo pogrešali v spomladanskem delu sezone.

»Koper 2013 je težek tekmec, saj je neobremenjen, a mi bomo naredili vse, da se prebijemo v finale,« je dejal Tamše, ki bo verjetno lahko računal na rekonvalescenta Tilna Kodrina in tudi na skopskega junaka Domna Makuca, čigar poškodba kolena ne bo terjala operacije.

Vujović: Če hočeš pokal, moraš premagati Celje

Koper v drugem delu sezone kaže veliko boljšo formo kot jeseni, v končnici je še neporažen, nazadnje je remiziral z Ribnico.

»Če želiš osvojiti pokal, pač moraš premagati Celjane, naj bo v finalu ali polfinalu. So favoriti, nikakor pa ne nepremagljivi. Mislim, da imamo možnosti, ob tem pa ne čutimo pritiska,« na sproščenost stavi Vujović, ki ima sila uravnoteženo ekipo, v kateri nihče preveč ne izstopa, morda ima šibko točko v vratarjih, bo pa to priložnost za Aleksa Vlaha, Danija Zugana, Grego Krečiča, Tilna Sokoliča in še koga, ki trkajo na reprezentančna vrata.

Finale za 25 evrov

Nekaj prahu so (pri navijačih Celja in Kopra) dvignile cene vstopnic, za vsako od polfinalnih tekem bo treba odšteti po 10 evrov, nedeljski spored – tekma za 3. mesto bo ob 15. uri, finale ob 18. – stane 25 evrov, a v Jeruzalemu trdijo, da niso preveč zasoljene glede na pomembnost dogodka, ki ga pripravljajo v Pomurju, kjer se obeta praznik slovenskega rokometa.