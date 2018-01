Vujović bo priložnost ponudil še Lebanu in Kastelicu

Iz kadra za današnji dvoboj rokometnega evropskega prvenstva s Španijo sta izpadla Jan Grebenc in Urban Lesjak.

J. P.

Varaždin - Pred današnjim drugim dvobojem drugega dela rokometnega evropskega prvenstva na Hrvaškem se je selektor slovenske izbrane vrste Veselin Vujović odločil za dve menjavi v igralskem kadru. Tako se bosta ob 18.15 v Areni Varaždin z dvakratnimi svetovnimi prvaki in branilci evropskega srebra Španci spopadla tudi 28-letni srednji zunanji igralec Nexeja Našic Patrik Leban in 21-letni vratar Zagreba Urh Kastelic, ki v dosedanjem delu turnirja še nista stopila na parket.

Zamenjala bosta Jana Grebenca in čuvaja mreže Urbana Lesjaka, možnost igranja pa bosta imela tudi v jutrišnjem dvoboju s Češko (ob 16. uri), ki bo dokončno odločil o tem, ali si bodo slovenski rokometaši zagotovili še obračun za končno peto mesto in s tem neposredno uvrstitev na svetovno prvenstvo prihodnje leto na Danskem in v Nemčiji, po idealnem scenariju pa celo preboj v polfinale. Omenjeni dve menjavi je selektor Vujović napovedal že v soboto, po porazu z Danci (28:31).