Vujović: Če bi bilo kaj pravice, bi imeli štiri točke, ne le ene

Veselin Vujović, selektor Slovenije: »Zame smo mi zmagovalci te tekme in če bi bilo kaj pravice, bi imeli zdaj štiri točke, ne le ene. Tako pa bo vse hitro pozabljeno, že jutri nihče ne bo omenjal te tekme, po koncu prvenstva pa bo zapisana le naša končna uvrstitev, morda ob njej tudi ocena, da sem slabo opravil svoje delo. Verjamem, da sta sodnika na koncu ravnala po pravilih, a teh nihče v dvorani ni poznal. Prvič v zgodovini rokometa so jih uveljavili na tekmi in to prav tam, kjer je igrala Slovenija. Sodnika sta si ogledala posnetek akcije, a čemu nista tako ravnala v trenutkih, ko smo bili mi oškodovani. Na koncu sem šel v vrata, se norčeval iz dogodka, ker se iz vsega skupaj norčujejo sodniki in vodilni rokometni funkcionarji.«

Urban Lesjak, slovenski vratar: »Da se je prav nam to zgodilo v zadnjih treh sekundah na takšen način, je seveda vprašanje za koga drugega. A zame je najbolj pomembno, da smo z igro dokazali svojo moč, lahko premagamo vsakogar, tako tudi Nemce, ki merijo vsaj na polfinale. Pohvalil bi soigralce za garaški pristop v obrambi, škoda, da je bilo toliko izključitev v drugem polčasu, za sleherni bolj oster prekršek smo bili pri priči kaznovani. Verjamem, da zdaj lahko premagamo Črnogorce, tri točke za nadaljevanje pa so povsem spodoben kapital.«

Blaž Janc, strelec zadnjega slovenskega gola: »Rad bi si ogledal posnetek določenih trenutkov na tej tekmi in o njih razmišljal, ko glave ne bodo tako vroče. Ko sem zabil zadnji gol za Slovenijo deset sekund pred koncem, sem bil prepričan o zmagi, a razpletlo se je pač drugače. Toda tudi točka nam je v izjemno spodbudo, zlasti pa igra v prvem polčasu z le 10 prejetimi goli proti res močnemu tekmecu.«

Christian Prokop, selektor Nemčije: »Na koncu sem vesel, da obstaja možnost ogleda videoposnetka ter da je Tobias Reichmann za izvajanje sedemmetrovke obdržal mirno kri. V prvem polčasu so nam hitri Slovenci povzročali precej preglavic, Miha Zarabec se je spet odrezal v imenitni luči, ni nam bilo lahko. Toda moštvo se je še pravočasno zbralo in si zasluženo prigaralo to točko.«