Veselin Vujović: Morda bi se moral ukvarjati z rudarstvom

Veselin Vujović: Ne zamerim makedonskim igralcem in navijačem, vem, koliko jim ta zmaga pomeni, zamerim lahko samo sebi. V rokometu sem 45 let, pa ne poznam rokometnih pravil. Spoznal sem, da se rokomet ne igra za igralce in gledalce, ampak za gospodo, ki odloča, kako in kaj. V 90 odstotkih situacij nisem vedel, kaj sta ta dva Romuna sodila. Če ljudje iz EHF ocenijo sojenje kot dobro, potem res mislim, da bi bilo pametno, če bi se lotil kakšnega drugega posla, morda rudarstva, ker mislim, da je vseeno veliko lažji poklic od trenerskega. Kaj zdaj? Poskusili bomo premagati Nemčijo in Črno goro, da morda s tem spet pridemo do solidnega izhodišča za drugi del.

EP (1. kolo): Makedonci za gol premagali Slovenijo

Miha Zarabec: Tudi jaz bom raje govoril po naše, ker z vročo glave ne morem razmišljati drugače. Izgubili smo, na koncu smo storili preveč napak v napadu, prejeli preveč golov. Če želimo še kaj narediti na tem prvenstvu, moramo dobiti Nemčijo pod nujno. Morali pa bomo prikazati veliko boljšo igro v obrambi in napadu.

Blaž Janc: Razočaranje je veliko. Vedeli smo, da bo ta prva tekma najtežja, ker se na njih vedno dogajajo presenečenja. Mogoče so nekateri podcenjevali Makedonijo, mi je nismo. Imeli smo priložnost za vsaj točko, pa se ni izšlo. To je šport, enkrat dobiš, drugič izgubiš. Tekmo smo že pozabili, moramo se ozreti naprej.

Gašper Marguč: Katastrofalno smo začeli drugi polčas, hitro zaostali. Vedeli smo, da bodo Makedonci ves čas igrali na krožnega napadalca, pa smo vseeno imeli ogromno težav, veliko izključitev, v ključnih trenutki pa premalo zbranosti v napadu. Zelo smo razočarani. Sodniški kriterij sigurno ni bil naklonjen nam, ampak tudi pod njim smo imeli možnost za zmago. Sami smo si krivi.