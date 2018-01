Vujović: Že za pristop si fantje zaslužijo kolajno

Zreče – Za Veselina Vujovića je prvi delovni dan v novem letu prinesel zelo slabo novico. Na drugem treningu je poškodbo staknil steber obrambe Matej Gaber. A življenje teče dalje in selektor slovenskih rokometašev je priprave za evropsko prvenstvo že prilagodil novim razmeram.



Izkušnje učijo, da nima smisla klicati v slovenski tabor v času kosila in počitka med obema treningoma. Prehitro se stvari spreminjajo in po dobrih novicah iz zdravniške službe je kot strela z jasnega udarila vest o Gabrovi poškodbi …



»Novo leto se je začelo slabo. Poškodba Gabra mi je pokvarila načrte. Še vedno ne vemo, ali bosta Jure Dolenec in Nik Henigman nared. Samo zamislite si, da bi bila Makedonija brez Lazarova, Mirkolovskega in Stoilova. Bila bi skoraj smešna. Mi vseeno ne obupujemo. Saj me poznate, z vsako ekipo želim vedno zmagati. Bomo videli. Dolenec mora v ponedeljek na pregled v Barcelono. Henigman dobro napreduje, toda EP je zelo blizu. Ne me razumeti narobe, nočem zganjati preplaha. Zame so tisti, ki so tukaj, najboljši. Nekaj si bomo že izmislili,« puške v koruzo ne meče Vujović, ki je namesto Gabra poklical Matica Suholežnika. Krožni napadalec Celja ima še več centimetrov in kilogramov, a veliko manj izkušenj. Od borcev na šestmetrski črti sta ostala še Blaž Blagotinšek in Igor Žabić. Ali bo Suholežnik odšel na EP, je v veliki meri odvisno od Henigmana, saj Vujović v osrednjem obrambnem bloku gradi na parih Blagotinšek-Mačkovšek in Žabić-Henigman.



Najhujša konkurenca je na levem zunanjem položaju. V Zrečah je tudi Gregor Potočnik, ki se bo za mesto na EP potegoval z Borutom Mačkovškom, Henigmanom, Janom Grebencem in Sašo Barišićem Jamanom. Čemu pet igralcev na istem mestu? »Vem, da je čudno, ampak k temu so me prisilile okoliščine. Jan Grebenc že dva dni počiva z angino, Žabić si je pred novim letom poškodoval gleženj in nismo vedeli, kako bo. Zdaj je z njim že v redu. Vseeno je Mačkovšek še komaj dihal in Potočnik je s svojo močjo nujen, če želimo imeti normalne treninge,« pojasnjuje Vujović, navdušen nad pristopom fantov: »Če bi sklepali samo po tem, bi gotovo na Hrvaškem vzeli kolajno. Takšne motiviranosti in elana zlepa ne vidiš. Morala je sicer malce padla po nesreči Gabra, a že naslednji dan je bilo vse v najlepšem redu. Vsa čast, to je prava delovna etika!«



Danes ob 19. uri se bodo Slovenci na Dolu pri Hrastniku pomerili z reprezentanco Irana, ki jo vodi Borut Maček. »Nekaterih igralcev ne bom uporabil. Miha Zarabec je šele prišel iz Nemčije, Vid Kavtičnik pri svojih letih ne potrebuje takšnih tekem. Bolje, da dam priložnost Žigi Mlakarju in Nejcu Cehtetu. Od vratarjev verjetno ne bom 'slekel' Urbana Lesjaka, ki je bil v ligi prvakov bolj obremenjen kot Matevž Skok in Urh Kastelic iz Zagreba. Logično je, da Dolenec, Grebenc in Henigman še ne morejo igrati in to je to. V naslednjem tednu pa pričakujem, da bom na obeh tekmah proti Srbiji uporabil vse najboljše,« je še povedal Vujović.