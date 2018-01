Vujović: Zmagal bo šport

Ljubljana - Slovenski rokometaši so ob enajsti uri prispeli na drugi peron zagrebškega kolodvora, kjer jih je pričakala množica novinarjev in fotografov, toda potniki niso bili ravno razpoloženi za poziranje in dajanje izjav o pričakovanjih na evropskem prvenstvu.

Mudilo se jim je na avtobus in v hotel Panorama, kjer so se že malce bolj sprostili. Jutri ob 19.30 jih čaka morda že ključna tekma za preboj v drugi del proti Makedoniji. Selektor Veselin Vujović se ni preveč širokoustil, poškodbe so zdesetkale njegovo ekipo in odprtih je veliko vprašanj o dosegu Slovencev.

V zagrebški Areni, kjer bodo nocoj imeli trening, jih bo spodbujalo vsaj 5000 rojakov. »Veliko stvari bi se nam moralo iziti, da bi tudi na Hrvaškem vzeli kolajno. Oslabljeni smo, toda imamo dobro kemijo, ta pa je pomembnejša od kakovosti,« je povedal Vujović, pravzaprav edini zvezdnik v slovenski vrsti.

Trinajsto evropsko prvenstvo pod sloganom Hypnotic Game, se bo začelo danes s štirimi tekmami, vsa pozornost je usmerjena v večerni dvoboj med Hrvaško in Srbijo v Splitu. »Mislim, da bo zmagal šport,« se za nikogar ni hotel opredeliti Vujović, ki ima s seboj 20 rokometašev, tudi kapetana Vida Kavtičnika, čigar nastop na jutrišnji prvi tekmi je zaradi šivov na levi roki vprašljiv: »Vrh glave imam vprašanj o moji pripravljenosti. Puskusil bom igrati in videli bomo, ali bo šlo. Makedonce spoštujemo, a hkrati vemo, da jih lahko premagamo.«