Vujovićev Koper bo Celjane izzval že v polfinalu

J. P.

Mala Nedelja - Rokometna zveza Slovenije (RZS) je danes v Mali Nedelji opravila žreb polfinalnih parov zaključnega turnirja pokalnega tekmovanja za člane, ki ga bo prihodnji konec tedna gostila Športna dvorana ŠIC v Ljutomeru. Polfinalna obračuna bosta na sporedu v soboto, 21. aprila, mali in veliki finale pa dan pozneje.

Derbi že v polfinalu

V prvem polfinalnem dvoboju si bosta ob 17. uri nasproti stala predstavnika zgornjega in spodnjega doma slovenskega prvoligaškega tekmovanja, Krka in gostitelj Jeruzalem Ormož. Derbi turnirja bodo gledalci videli v drugem polfinalu, ki bo na nek način finale pred finalom, saj bo ob 20. uri selektor Veselin Vujović s Koprom 2013 izzival branilko lovorike, zasedbo Celja Pivovarne Laško.

Brez Maribora, Gorenja in Ribnice

Tekma za tretje mesto bo v nedeljo ob 15. uri, veliki finale pa tri ure pozneje. V primerjavi z minulo sezono so ponovni udeležci zaključnega turnirja zgolj Celjani, medtem ko je lanski finalist Maribor Branik izpadel že v četrtfinalu, enako kot tudi Gorenje, zgodba Rika Ribnice pa se je po porazu z Mokercem Igom senzacionalno končala že v osmini finala.

Skoko: Možnosti so 50:50

»V tej sezoni se je že velikokrat pokazalo, da je vsaka ekipa premagljiva, v zadnjem času tudi Celjani. Z žrebom smo zadovoljni in čeravno bo imel Jeruzalem prednost domačega parketa, so možnosti za uspeh enake na obeh straneh. Večji pritisk bo nanje, kar bomo skušali izkoristiti,« je prepričan trener Krke Mirko Skoko.

Praprotnik: Želja je bila izogniti se Celju

»Moja edina želja je bila izogniti se Celju in posrečilo se nam je. Krka je zahteven tekme, udeleženec lige za prvaka, toda kot gostitelji turnirja imamo prednost domačega igrišča in lovimo zgodovinski uspeh kluba. Prepričan sem, da bo dvorana polna,« zatrjuje strokovnjak na klopi Jeruzalema Saša Praprotnik.

Vujović: Nekdo mora igrati s Celjani

»Vsi imajo Celjane za favorite in so se jim želeli izogniti v polfinalu, a nekdo mora igrati proti njim in če želiš osvojiti pokal, jih moraš premagati, v polfinalu ali finalu. Zagotovo so favoriti, ne pa nepremagljiva ekipa. Imamo možnosti in se ne bomo predali. Polfinale pričakujemo mirno, brez rezultatskega pritiska,« poudarja koprski trener Vujović.

Tamše: Pokal je lep, ker dopušča presenečenja

Strateg branilcev naslova Celjanov Branko Tamše pa: »Pokalno tekmovanje je eno lepših, saj dopušča presenečenja, tudi v tej sezoni. Dobili smo zahtevnega tekmeca, Koper bo neobremenjen, mi pa bomo storili vse za preboj v finale. Obetata se nam dva dneva lepega rokometa, verjamem, da bo vzdušje fenomenalno.«