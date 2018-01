Vujovićeva četa vnovič v drugem polčasu strla srbski oreh

J. P.

Velenje - Slovenski rokometaši odhajajo na evropsko prvenstvo na Hrvaškem z lepo popotnico gladke zmage v zadnjem pripravljalnem dvoboju. Pred 1800 navijači v velenjski Rdeči dvorani so z odličnim drugim polčasom s 33:25 (14:15) strli odpor Srbov, od katerih so bili boljši tudi že včeraj v Murski Soboti. Tako so bronasti z lanskega svetovnega prvenstva vpisali zmage na vseh treh januarskih testih (tudi proti Iranu na Dolu pri Hrastniku), toda zares bo šlo šele od sobote v Zagrebu.

Scenarij je bil podoben kot dan poprej: zasedbi sta bili v prvem polčasu poravnani, v nadaljevanju pa so izbranci Veselina Vujovića, med katerimi ni izrazito izstopal nihče, premaknili v višjo prestavo in prepričljivo odpravili zdesetkane Srbe, ki so se morali znajti brez nekaterih ključnih zvezdnikov - denimo Marka Vujina, Petra Nenadića in Žarka Šešuma. Tokrat sta na tribuni ostala Matevž Skok in Patrik Leban, namesto njiju sta priložnost dobila Urh Kastelic in Saša Barišić-Jaman.

Selektor je preizkusil več igralnih različic in na parket poslal vse razpoložljive sile, ki so, kot poroča STA, igrale po sistemu toplo-hladno, največ težav pa so si nakopale ob koncu prvega polčasa, ko so zaostajale za dva zadetka. Z delnim izidom 4:0 pa se je tehtnica dokončno nagnila na domačo stran, razlika pa je postopoma naraščala do najvišje - končne osmih golov. Pri gostiteljih sta bila strelsko najbolj razpoložena Blaž Janc in Gašper Marguč, ki sta zadela po štirikrat.

»V obeh dvobojih smo prejeli kakšen zadetek preveč. Prvi polčas je bil izenačen, v drugem smo unovčili našo daljšo klop. Obakrat pa smo dokazali, da smo boljši od Srbov, ki imajo v svojih vrstah nekaj vrhunskih posameznikov. V obeh obračunih je odločila borba in želja po dokazovanju, vseeno pa je bilo v naši igri še vedno nekaj napak, ki jih bo potrebno odpraviti do prve tekme evropskega prvenstva z Makedonijo,« je strnil vtise reprezentant Niko Medved.

Kolega v izbrani vrsti Jan Grebenc, ki se je med strelce vpisal dvakrat, pa ga je kratko in jedrnato dopolnil: »V Velenju smo igrali bolje kot v Murski Soboti, predvsem to velja za našo obrambo. Napad je ostal na dokaj visoki ravni, bili smo zelo kreativni, kar je lepa popotnica pred odhodom na evropsko prvenstvo.«

SLOVENIJA : SRBIJA 33:25 (14:15)

Rdeča dvorana, gledalcev 1800, sodnika Sok in Lah (oba Slovenija).

Slovenija: Lesjak, Kastelic, Blagotinšek 2, Henigman 3, Marguč 4 (1), Janc 4, Potočnik 1, Cingesar 3, Cehte 1, Medved 3, Zarabec 2, Bezjak 2, Barišić-Jaman 1, Grebenc 2, Žabič, Mačkovšek 2, Mlakar 3, Suholežnik.

Srbija: Milosavljev, Obradović 5, Vorkapić, Crnoglavac 1, Đukić 1, Radivojević, Marković, Stojković 3, N. Ilić 1 (1), V. Ilić 2, Zelenović 6, Beljanski 2, Jovanović 3, Stevanović 1, Ivanišević, Vujić, Nenadić, Đorđić, Marsenić.

Sedemmetrovke: Slovenija 2 (1), Srbija 1 (1).

Izključitve: Slovenija 8, Srbija 12.