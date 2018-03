Vujovićevi fantje v žreb kot nosilci

Dunaj – Na Evropski rokometni zvezi so določili jakostne razrede za žreb kvalifikacijskih skupin za EP 2020, ki ga bodo prvič gostile tri države: Norveška, Švedska in Avstrija. Zaključni boji bodo na nogometnem štadionu Tele2 Arena v Stockholmu.

Prvič bo na euru nastopilo 24 držav. Kroglice se bodo zavrtele 12. aprila v Trondheimu, Slovenija pa se je znašla med osmimi nosilkami. Poleg nje bodo v prvem bobnu še Francija, Hrvaška, Nemčija, Danska, Belorusija, Madžarska in Makedonija. Gostiteljicam in branilki naslova Španiji se bosta na EP pridružili po dve reprezentanci iz vsake od osmih skupin ter še štiri tretjeuvrščene. Kvalifikacije se bodo začele letos jeseni in končale junija prihodnje leto.

Boben 1: Francija, Hrvaška, Nemčija, Danska, Slovenija, Belorusija, Madžarska, Makedonija.

Boben 2: Rusija, Češka, Poljska, Islandija, Srbija, Črna gora ter BiH, Nizozemska, Portugalska. *

Boben 3: Latvija, Litva, Švica, Slovaška, Ukrajina, Izrael, Turčija.

Boben 4: Finska, Belgija, Estonija, Grčija, Romunija, Italija, Kosovo, Ferski otoki.

* najprej bodo v 3. boben uvrstili BiH, Nizozemsko ali Portugalsko, ki imajo enak količnik na lestvici EHF.

Slovenci se bodo v okviru tedna EHF zbrali 2. aprila v Laškem, 7. aprila (Trbovlje) in 8. aprila (Laško) pa bodo odigrali dve prijateljski tekmi proti Belorusiji. Reprezentanco selektorja Veselina Vujovića junija čakata zelo pomembni tekmi proti Madžarski v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu, ki ga bosta januarja prihodnje leto gostili Danska in Nemčija. Prva tekma bo 9. junija v Kopru, povratna 13. junija v Veszpremu. Tudi zato je Vujović na bližnje priprave povabil vse najboljše rokometaše.