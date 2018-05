Vujoviću ne bo treba v vrata, »nesmrtni« Postogna se bo žrtvoval

Koper – Ko ima hudič mlade, jih ima veliko. Veselin Vujović se je lahko na klopi koprskih rokometašev prepričal o smiselnosti ljudskega reka. Pred današnjim derbijem končnice lige NLB s Celjem Pivovarno Laško (Bonifika, 20.15) ima kopico skrbi, največ zavoljo vratarjev.



»Rekli ste derbi. Ne vem, če bi mu lahko dal takšno oznako glede na vse tegobe, ki so nas doletele. Če bi bili kompletni, še mogoče, tako pa … Sprašujem se, ali naši rokometaši morda niso vajeni tako napornega ritma, ampak dejstvo je, da smo zdesetkani. V trenerski karieri nisem imel toliko težav kot letos v Kopru. Vratar Thomas Postogna se je poškodoval v Celju, Martin Kocjančič proti Gorenju, zato sem moral vreči v vodo 15-letnega fantiča (Luka Magdalenič, op. p.). To je absurd. Zunanji igralci Gorenja, Grebenc, Potočnik in Cehte, so lahko streljali z desetih metrov, vse jim je šlo v mrežo. Morda je 'mali' obetaven, a je daleč od vrhunske ravni,« je z glavo zmajeval Vujović, čigar ekipa je ob polčasu vodila za tri gole, potem je sledila velenjska serija 8:0 za zmago gostov s 26:20.



Težave z vratarji so ironične, saj je ob začetku sezone veljalo, da ima v njih Koper močnega aduta. Toda izkušena Jure Vran in Blaž Vončina sta iz različnih razlogov zapustila ekipo, nakar je na pomoč mlademu Kocjančiču prišel 24-letni Tržačan Postogna.

Neuničljivi Postogna

»Kljub prepovedi zdravnika je hotel že v sredo trenirati, dovolil sem mu vaditi ob igrišču, v vrata pa sploh ni stopil. Verjetno bo branil na svojo odgovornost, je velik borec in odličen fant, toda to je veliko tveganje. Ne rečem, da bi Celjani nalašč merili vanj, ampak lahko se zgodi, da ga žoga zadene v glavo, česar se bojijo zdravniki,« je Vujović povedal o vratarju, čigar vzdevek je kar primeren: l'immortale (nesmrten).

»Na žalost po bolečem trku v vratnico nisem utrpel zgolj pretresa možganov, zdaj me najbolj boli koleno, ker imam najverjetneje natrgano tetivo. Žrtvoval se bom in bom igral, tudi če nisem pripravljen, moram stisniti zobe za ekipo,« je močan značaj razkril Postogna.

Vujović bi lahko v obupu začel razmišljati, da bi kar sam stopil med vratnici, kot je to iz protesta storil med EP v Zagrebu ...

Želeli so prepričati sveže upokojenega Vrana, naj jim pomaga, vendar ni pripravljen in se boji poškodbe. »Vsekakor to ne gre iz danes na jutri. Pol leta nisem treniral in bilo bi preveč nevarno. Nikdar nisem ničesar počel na pol,« je pojasnil Vran, ki brez hujšega stresa uživa v redni pisarniški službi.

Zugan in Grzentič »avt«



S tem težav še ni konec. Dani Zugan je že končal sezono, verjetno tudi Nino Grzentič, Žiga Smolnik ima težave s tetivo. »Glede na kakovost, ki jo ima Celje, se bojim, da to ne bo podobno derbiju. Navijače že zdaj pozivam, naj nam ne obrnejo hrbta, saj gre zgolj za splet nesrečnih okoliščin,« se morebitnega visokega poraza boji Vujović.



Kot bi igrala serijo v ligi NBA, se bosta Koper in Celje pomerila že tretjič v 13 dneh. Celje vodi z 2:0, a ni imelo lahkega dela. V polfinalu pokala Slovenije v Ljutomeru je bilo 29:27, štiri dni pozneje v Zlatorogu 30:25.

Lahko Koprčani v svoji Bonifiki kljub vsemu prekinejo celjski niz neporaženosti, ki traja od 31. oktobra 2015 (Maribor)?

Vselej do zadnje kaplje znoja



»Dokler bom tukaj trener, bo ekipa vedno dala vse od sebe, se borila do zadnje minute. Celju želimo prizadejati prvi poraz, hkrati se zavedamo, da ima odlično ekipo, ki ji manjka le še nekaj točk do naslova. Tudi v prihodnjih sezonah ne verjamem, da bo Celju kdo prišel blizu in mu ogrozil primat,« nadaljevanje vladavine kolega Branka Tamšeta napoveduje »Vuja«, ki vseeno ne izobeša bele zastave.

»Pričakujem, da bomo imeli podporo navijačev, da bomo ponudili dober odpor. Pred nami je še nekaj tekem, želimo zadržati četrto mesto, ki bi nam zagotovilo nastop v pokalu challenge, ta nam je bolj pisan na kožo kot močnejši pokal EHF in bi v njem lahko igrali bolj pomembno vlogo.«

Vujović zadovoljen v Kopru



Če Vujović že naglas razmišlja o prihodnji sezoni, ali to pomeni, da nepreklicno ostaja na Obali? »Saj imam pogodbo še za eno leto. Ne tajim, da imam tudi druge ponudbe, vendar delujem in razmišljam, kot da bom tukaj še zelo dolgo časa,« se Vujović za vsako ceno ne bo selil, bržčas pa bo zahteval okrepitve, s katerimi bi še resneje napadel ta čas višjeuvrščene ekipe Celja, Ribnice in Gorenja.