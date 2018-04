Z Belorusi odločno, kot da so na drugi strani Madžari

Laško – Proti Belorusom so se pred kratkim opekli tako slovenski košarkarji kot nogometaši. Veselin Vujović je prepričan, da se njegovim rokometašem to ne bo zgodilo, ko bodo danes v Trbovljah in jutri v Laškem (obe tekmi bosta ob 18. uri) gostili močno reprezentanco priznanega selektorja Jurija Ševcova.



Vujović že dolgo ni bil tako nasmejan in dobre volje, kot je te dni v Laškem, kjer je imel od ponedeljka 22 igralcev, če odštejemo vratarja Matevža Skoka, ki je prišel poškodovan, a je magnetna resonanca pokazala, da s kolenom ni nič hujšega.

Selektorju, ki je imel po EP veliko težav in je na klopi Kopra nizal poraze, so se obzorja zjasnila. Koprčani so prebrodili krizo, se uvrstili na sklepni turnir pokala Slovenije in nanizali tri zmage v končnici lige NLB. Celo kazen, ki mu jo je naložila »ljubljena« EHF, mu je šla na roko, saj je namesto na gostovanje v Göppingen lahko odšel na oddih v domači Šabac ...



»Res je, odlično se počutim. Napolnil sem baterije. Končno smo v Kopru preboleli otroške bolezni. Primorci so spoznali, da morajo iti ven tudi, če dežuje, tj. da morajo vsakič dati maksimum. Uvideli so, da nisem takšen 'bavbav', kot včasih delujem, ampak imam tudi veliko srce. Da sem prišel na Obalo pomagati, ne pa briti norcev iz ljudi. V reprezentanci je to že dolgo znano, zato mi je tukaj lažje,« se v Laškem kot riba v vodi počuti Črnogorec, ki se je že sprijaznil, da verjetno nikdar ne bo imel na voljo vseh mož. Tokrat manjkajo Nik Henigman, Marko Bezjak in Matej Gaber.

»Se je pa vrnil Vid Poteko, tukaj sta Jaka Malus in Aleks Vlah, ki bosta nadomestila Bezjaka, pa prvič Aleks Kavčič in Jože Baznik. Vsi super fantje,« je igralce pohvalil Vujović, čigar priprave so bile izzivu primerno lažje narave.



Koristno za telesa in glave



»To akcijo sem si zamislil, da bi si fantje malce opomogli od klubskih sezon. Tudi čustveno, kot recimo Jure Dolenec, ki je nesrečen zaradi kolena in forme; pa Blaž Blagotinšek in Gašper Marguč, ki jima je težko padel izpad Veszprema iz lige prvakov; in nenazadnje igralci Gorenja, ki se jim sezona podira. Ne bi želel, da bi njihova karma okužila ekipo. Mislim, da mi je uspelo, nastalo je dobro in zdravo vzdušje,« ima razvito empatijo »Vuja«, ki mu 22 igralcev ni povzročilo gneče: »Lepo smo se razdelili in vadili različne segmente igre. Več poudarka je bilo na obrambi kot napadu. Brusimo nekatere detajle, za katere menim, da bi nam lahko koristili, ko se bomo junija merili z Madžari v kvalifikacijah za SP.«



Kastelic obakrat v vratih



Takrat bo šlo na nož, zato je ta akcija več kot dobrodošla, da ne bi bil preskok prehud. Proti Belorusom pritiska ne bo, saj gre za prijateljski tekmi, vseeno pa Slovenija po Vujovićevih besedah ne bo varčevala z močmi. Priložnost bodo dobili vsi, šest ali sedem igralcev pa bo odigralo le eno tekmo, v vratih bo obakrat Urh Kastelic, Urban Lesjak in Baznik po enkrat. »Pristop in borbenost bosta maksimalna, zmagovalna miselnost je vedno krasila to reprezentanco. Pričakujem težki tekmi in zmagi, ki bi nam dali mirnost in samozavest za junij. Takrat verjamem, da bo Dolenec že pravi, da bosta zraven tudi Bezjak in Gaber, zato bomo še močnejši.«



Torej slabe vesti za madžarski tabor ... »Madžari lahko spijo, ampak ne mirno,« želi Vujović ob koncu sezone Slovenijo popeljati na mundial in še poglobiti madžarske travme pod vodstvom vse bolj izgubljenega Ljubomirja Vranješa.