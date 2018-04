Za najbolj žalosten dan krivi Slovenci

Kdo ve, kako bi se razpletlo, če bi Luka Cindrić pri 14 letih sprejel ponudbo zagrebškega Dinama in začel nogometno kariero. Morda bi postal novi Luka Modrić, a verjetno ne. Kolebal je in naposled se je odločil za rokomet. V Vardarju je spisal zgodbo o uspehu, zdaj so pred njim novi izzivi.



»Odločitev ni bila lahka, na koncu sem poslušal očeta, ki je bil rokometni trener. Izkazalo se je za pravo potezo,« je o prelomnici povedal Cindrić, ki je bil do 18. leta nogometaš in rokometaš v domačem Ogulinu in bližnjem Karlovcu. Njegov vzpon je neverjeten, še pred štirimi leti je bil v Karlovcu, ko je prišel klic Lina Červarja iz Skopja. Preselil se je k Metalurgu in z njim osvojil naslov državnega prvaka, a takrat je v makedonskem glavnem mestu prišlo do zasuka, Vardar je postajal vse večji, Metalurg pa zapadel v krizo in po sezoni in pol je Cindrić odšel na drugi konec mesta, v dvorano Jane Sandanski, in podpisal za črno-rdeče.



Hitro je postalo jasno, da gre za zunajserijskega igralca, trener Raul Gonzalez ga je izbral za glavnega organizatorja igre. Zasijal je v prejšnji sezoni, v kateri je Vardar najprej osvojil ligo SEHA, ko je v finalu F4 premagal Veszprem, malo kasneje je dosegel vrh, ko je na zaključnem turnirju lige prvakov v Kölnu zasedel evropski prestol. V polfinalu je padla Barcelona, odločilni gol je zabil Cindrić, v finalu še Paris SG. Ekipo je ob vrnitvi v Skopje pričakalo več kot 100.000 navijačev



»V kratkem času so se mi zgodile stvari, o katerih sem sanjal vse življenje, presrečen sem, rekel bi, da se mi je vse poplačalo, odrekel sem se mnogim stvarem, verjel v uspeh. To je le še dodatna spodbuda za naprej,« ambicij ne manjka 24-letnemu Cindriću, ki je bil najbolj oblegan igralec na sklepnem turnirju lige SEHA konec tedna v Skopju.



Ni vse v mišicah



Za ljudi iz Gorskega Kotarja velja, da jim primanjkuje manir, gre seveda za predsodek, kar je potrdil najboljši igralec lanskega leta po izboru navijačev. Ves čas je bil nasmejan in spoštljiv, v pogovoru za Delo je razkril, da ima zelo visoko mnenje o slovenskem rokometu. Enega od njegovih glavnih ambasadorjev bo srečal kaj kmalu. V četrtfinalu lige prvakov se bosta pomerila Vardar in Kiel, pri slednjem igra Miha Zarabec.



»Vesel sem zanj, dobro se je vklopil v ekipo in si prislužil podaljšanje pogodbe. Odlično mu gre v zadnjem času,« je dejal 182 cm visoki Cindrić, ki le redko naleti na nižjega tekmeca od sebe. Zarabec ima še tri centimetre manj. »Zdi se mi, da so v rokometu zdaj že vsi pri dveh metrih, mi palčki moramo najti način, kako se jim postaviti po robu. Naš adut je hitrost, razmišljati moramo hitreje. Z Zarabcem nama kar dobro uspeva,« je dejal Cindrić, ki si obeta ponoven nastop na F4 v Lanxess Areni, kjer bi Vardar branil najbolj cenjeno lovoriko. »Kiel je imel veliko vzponov in padcev, v zadnjih dveh mesecih pa kaže zelo dobro formo. Dobro je, da imamo povratno tekmo doma,« je razmišljal Cindrić, ki se bo soočil tudi z reprezentančnim kapetanom Domagojem Duvnjakom.



Vardarju vse najboljše



Njegova zgodba v Vardarju se počasi končuje. Klub zapuščajo mnogi nosilci igre, umika se ruski lastnik Sergej Samsonenko. Žensko ekipo bodo razpustili, sprva je kazalo, da bo enaka usoda doletela moško, vendar zdaj kaže, da bo Vardar vendarle sestavil solidno ekipo.



»Vardar je rastel iz leta v leto, zdaj bo storil korak nazaj. Resnično upam, da bo preživel. Skopje je rokometno mesto, Makedonija rokometna dežela. Vsi nas spremljajo, dvorana je vedno polna, škoda bi bila, če bi se to končalo,« klubu vse najboljše privošči Cindrić, ki se bo poleti preselil na Poljsko, v Kielce, kjer ta čas igrajo trije Slovenci. Dirigentsko palico vihtita Uroš Zorman in Dean Bombač, lani se jima je pridružil Blaž Janc. Kot kaže, bo Zorman sklenil igralsko kariero in bo odslej pomočnik trenerju Talantu Dušebajevu.



»Prihajam namesto Zormana. On je rokometni velikan. Kot majhen fant sem ga gledal na televiziji. Ob Ivanu Baliću je bil moj vzornik. Bombač se na Poljskem ni tako dobro znašel kot prej na Madžarskem, ampak verjamem, da bova dober tandem. Janc je vrhunski igralec, mlad je, hiter, eksploziven, pravi stroj za gole,« je levorokega igralca iz Sevnice hvalil Cindrić, ki ima na Slovenijo tudi slabe spomine. V tekmi za tretje mesto na lanskem SP v Franciji je Hrvaška zapravila osem golov prednosti in ostala praznih rok.



»Če bi moral izbirati najbolj žalosten dan v karieri, bi bila to ta tekma v Parizu. Pred njo smo zapravili sedemmetrovko za finale, nato pa iz rok izpustili dobljeno tekmo za bron. Ni bilo lahko. V športu so vedno vzponi in padci, na napakah se učimo,« razmišlja svetlolasi velemojster, ki se dobro znajde tudi zunaj igrišča. Razglasili so ga namreč za t. i. kralja družbenih omrežij, njegove objave so najbolj prepričale komisijo lige SEHA, ki mu je nadela papirnato krono: »Vsako priznanje dobro dene. Sicer nisem človek, ki bi ves dan visel na internetu, ampak časi so pač takšni.«