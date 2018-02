Zagreb kot ogrevanje za PSG

Celje – Po burnih dveh tednih na hrvaškem euru se pozornost spet seli v klubske vode in pri Celju Pivovarni Laško so odločeni začiniti tudi rokometno pomlad. Začetek bo pester, jutri (20.30) bo v Zlatorogu v derbiju lige SEHA gostoval Zagreb, teden pozneje bo v razprodano dvorano prišel najbogatejši klub na svetu Paris SG.



Branko Tamše si je lahko oddahnil med reprezentančnim premorom, bil je strokovni komentator na TV, opravil je trenerski tečaj v Poreču. Priprave niso trpele. Na EP so bili Urban Lesjak, Žiga Mlakar, Borut Mačkovšek in Matic Suholežnik ter Daniel Dušebajev, ki je s Španijo osvojil zlato. Ostali so normalno vadili, odigrali nekaj prijateljskih tekem, najbolj odmevna je bila zmaga proti Chamberyju (40:32). Manjka le en mož, Luke Mitrovića ne bo pred končnico DP, zato pa dobro napreduje Ivan Slišković.

»Moram potrkati na les, Ivan je zdaj sto proti ena v primerjavi z igralcem, ki je prišel k nam. Od reprezentantov sem zahteval, da se za pet dni odklopijo od rokometa, s ponedeljkom so prišli polni elana. Dušebajev je imel daljši premor, v četrtek zjutraj pa je že vadil. So pa stvari prišle za njim in se mu EP še najbolj pozna,« je stanje povratnikov orisal Tamše, čigar klub je januarja dobil novega predsednika, Bojana Cizeja je nasledil Jernej Smisl.



Zagreb? To ne bo ena od epskih bitk, kakršne sta kluba vodila pred dvema desetletjema, tudi ne tako ključna kot v preteklih sezonah lige prvakov, vseeno pa bo zanimivo videti, kje sta ta čas prvaka sosednjih držav. V Zagrebu je prišlo do sprememb, Kasima Kamenico, nekdaj trenerja Celja, je zamenjal Zlatan Saračević, klub so zapustili Žarko Marković, Matevž Skok (Sporting) in Stipe Mandalinić (Berlin), ki je v zadnjih letih redno rešetal celjsko mrežo.

David Miklavčič potrebuje še kakšen mesec okrevanja. Vloga favorita pripada pivovarjem, ki bi si s tremi točkami praktično zagotovili nastop na sklepnem turnirju. Ta bo v prvi polovici aprila in najverjetneje ga bodo priredili prav v celjski areni Zlatorog. Celjani so s 26 točkami na drugem mestu in točko pred Zagrebom, s katerim so se jeseni v gosteh razšli s 25:25.



»Čaka nas peklenski ritem, 48 ur po Parizu (naprodaj je le še 500 vstopnic, op. p.) nas čaka gostovanje v Skopju, potem že Kielce. Februar bo kar švignil mimo. Naporno bo, po drugi strani pa sem poln pričakovanj. Veseli me, da so vsi fantje z EP prišli zdravi, kar se še ni zgodilo. Že Zagreb mi bo ponudil nekaj odgovorov o tem, kako upravičen je moj optimizem. Komaj čakam nedeljo, čeprav termin ni najbolj posrečen. Pričakujem lepo tekmo, želim si, da bi gledalci videli lepo Celje. Tri točke proti neposrednemu tekmecu bi štele dvojno,« je povedal Tamše.