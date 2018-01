Zagrebški huligani so se lotili črnogorskih navijačev

J. P.

Zagreb - Medtem ko se del javnosti na stari celini te dni ukvarja predvsem s škandaloznim sojenjem litovskih delilcev pravice v ponedeljkovem dvoboju drugega kola skupine C rokometnega evropskega prvenstva na Hrvaškem med Slovenijo in Nemčijo, pa je na zagrebških ulicah, po poročanju tamkajšnjih medijev, prišlo tudi do prvega resnejšega incidenta med letošnjim turnirjem.

Neznani storilci so se namreč po koncu ponedeljkove večerne tekme v »slovenski« skupini, ki se je končala s tesno zmago Makedoncev (29:28), v neposredni bližili dvorane Arena Zagreb lotili skupine devetih črnogorskih navijačev, ki pa so jo na srečo odnesli brez resnejših poškodb.

Po pisanju Indexa naj bi bili za incident odgovorni nogometni huligani, verjetno pripadniki Dinamove navijaške skupine Bad Blue Boys. Napad so vpleteni navijači - enemu od njih so storilci ukradli nahrbtnik z osebnimi dokumenti in večjo količino denarja - prijavili hrvaški policiji, črnogorskemu veleposlaništvu v Zagrebu in rokometni zvezi Črne gore.

»Devet, tudi eno dekle, nas je odšlo proti tramvajski postaji, na slabo osvetljenem delu poti smo se srečali z Makedonci, Slovenci in Nemci. Tu smo bili napadeni. Najprej so se pojavile tri osebe, ki so nas očitno prepoznale med ostalimi navijači, in dale znak za napad. Proti nam so stekli iz dveh smeri, kakih 30 do 40 jih je bilo, z noži in palicami. Najprej so z nožem zagrozili dekletu, ker so mislili, da v torbi skriva zastavo,« so na družbenem omrežju sporočili črnogorski navijači.