»Zebra« Zarabec želi vse: F4 v Kölnu in svetovno prvenstvo

Laško – Miha Zarabec je ob Blažu Jancu in Vidu Kavtičniku eden od treh naših reprezentantov, ki so še vedno živi v ligi prvakov. Še preden se bo njegov Kiel lotil Vardarja, ga ta konec tedna čakata dve prijateljski tekmi z Belorusijo, ki bosta smerokaz za junijski obračun z Madžari v kvalifikacijah za SP.



Za Zarabcem je naporno obdobje. Kiel je v osmini finala LP izločil Szeged, vmes v nemški ligi premagal Rhein-Neckar in Gummersbach. Se je v Laškem lahko odpočil, glede na to, da bosta tekmi z Belorusi – jutri v Trbovljah in v nedeljo v Laškem – prijateljske narave, njemu pa se ni ravno treba dokazovati selektorju Veselinu Vujoviću?

Počitek bi bil dobrodošel

»Tukaj se ne moreš spočiti, če imaš ves čas treninge. Danes smo imeli po kosilu videoanalizo, kar nas je malce presenetilo in nam skrajšalo odmor,« bi se malce bolj ležeren ritem prilegel Trebanjcu.



Videoanaliza? To ni ravno podobno Vujoviću, ki se s tekmeci ne ukvarja kaj dosti, še zlasti ne pred revijalnimi tekmami. »Saj nismo gledali Belorusov, vse je usmerjeno na Madžare,« je pojasnil Zarabec.

Dolenec bo že pravi

Treningi so kakovostni, pravi. »Dobro je, da so spet zraven nekateri igralci, ki smo jih prej pogrešali. Obramba je takoj drugačna, kot je tu Vid Poteko, ko bo prišel še Matej Gaber, bo še boljša. Jure Dolenec ima težave s kolenom in mu ni lahko, a zanj me ne skrbi. Je igralec, ki da od sebe največ, ko je najbolj potrebno. Junija ga bomo krvavo potrebovali,« je dejal »Zaro«, ki verjame, da bo Slovenija na dovolj visoki ravni, ko bosta 9. junija v Kopru in 13. junija v Veszpremu odločilni tekmi za nastop na SP.

Da bi Slovenija v primeru poraza dobila posebno povabilo IHF, se ne gre zanašati. »Nihče ne razmišlja o tem, vemo, da moramo zmagati, Imamo prednost, ker imamo nekaj reprezentantov iz madžarske lige in tekmece dobro poznajo. Jaz vem, da smo boljša ekipa od njih.«



Da bo prva tekma v koprski Bonifiki, mu je všeč. »Tudi tam so navijači odlični. Kot smo videli, so Madžari na vsaki tekmi EP imeli obdobje 10, 15 slabih minut. Če ga bomo znali izkoristiti, si lahko obetamo solidno prednost pred revanšo, na kateri bo večji pritisk na Madžarih, nam pa to ustreza.«



Dobrodošla konkurenca



Slovenci bodo konec tedna odigrali prvi tekmi po EP, za njimi je pet dni priprav. »Malce čudno je, ker nas je tukaj kar 23 in je na igrišču že kar gneča. Mi je pa všeč, da so zraven nekateri fantje, ki se želijo dokazati. Dobro je, ker smo mi starejši dobili konkurenco.«

Mi starejši? Kar čudno se sliši iz Zarabčevih ust. Vendarle je star šele 26 let. Toda glede na to, da je Marko Bezjak poškodovan in sta na srednjem zunanjem položaju še Jaka Malus (21 let) in Aleks Vlah (20), je res že kar veteran. »Malce smešno se sliši, ampak bo kar držalo. No, vsak od nas bo dobil priložnost, zmagi pa ne bi smeli biti vprašljivi. Nočemo si pokvariti vzdušja pred junijskim ciklom,« mundiala, ki ga bo ob Danski gostila tudi njegova nova domovina, nikakor noče izpustiti Zarabec, še zlasti, ker odpira vrata olimpijskim kvalifikacijam.



Vzdušje na pripravah je na visoki ravni. »Laško mi je sicer ostalo v slabem spominu, tukaj smo bili s Celjem na bazičnih pripravah in smo samo tekli, bilo je zares naporno. Sicer pa so pogoji tukaj super, hotel udoben, hrana okusna, dvorana blizu. Všeč mi je, ker smo malce zamenjali okolje, Zreč smo se v teh letih malce zasitili.«

V Kielu tudi v prihodnji sezoni



Kiel je imel zelo slab začetek sezone in obstajal je utemeljen sum, da bo Zarabec kot grešni kozel med prvimi moral zložiti kovčke. Toda izkazal se je in si prislužil podaljšanje pogodbe z zebrami. Zdaj je pred njimi dvoboj z branilcem naslova Vardarjem. Kdo bo boljši v dveh tekmah, prva bo 22. t. m. v Kielu, bo šel na sklepni turnir v Köln. Zarabec na Final Fouru, lepo se sliši … »Res se lepo sliši. Toda pot do Kölna (F4 bo 26. in 27. maja, op. p.) bo še trnova. Verjamem, da smo sposobni premagati Vardar.«