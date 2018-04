Znani slovenski tekmeci v kvalifikacijah za EP 2020

N. Gr., STA

Trondheim - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na današnjem žrebu v norveškem Trondheimu dobila kvalifikacijske tekmece za nastop na evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in v Avstriji 2020. Slovenija bo igrala v skupini 4, v njej so še Nizozemska, Latvija in Estonija.

Na evropsko prvenstvo 2020 - na njem bo prvič v zgodovini namesto 16 sodelovalo 24 reprezentanc, prvič bo tudi organizirano v treh državah - se je poleg treh gostiteljev neposredno uvrstila tudi Španija, ki je zmagala na letošnjem sklepnem turnirju na Hrvaškem.

Na zaključni turnir se bodo prebile po dve najboljši izbrani vrsti iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin ter še štiri najboljše tretjeuvrščene izbrane vrste. Vse tekme prvega in drugega kroga bodo na sporedu med 24. in 28. oktobrom 2018, tretjega in četrtega med 10. in 14. aprilom 2019, petega in šestega pa med 12. in 16. junijem 2019.

Evropsko prvenstvo bodo med 10. in 26. januarjem 2020 gostili švedski Stockholm, Göteborg in Malmö, avstrijska Dunaj in Gradec ter norveški Trondheim.

Skupina 1: Nemčija, Poljska, Izrael in Kosovo;

Skupina 2: Hrvaška, Srbija, Švica in Belgija;

Skupina 3: Makedonija, Islandija, Turčija in Grčija;

Skupina 4: Slovenija, Nizozemska, Latvija in Estonija;

Skupina 5: Belorusija, Češka, BiH in Finska;

Skupina 6: Francija, Portugalska, Litva in Romunija;

Skupina 7: Madžarska, Rusija, Slovaška in Italija;

Skupina 8: Danska, Črna gora, Ukrajina in Ferski otoki.