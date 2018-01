Đoković se je vrnil z zmago nad Thiemom

N. Gr.

Melbourne - V Avstraliji se začenja nova teniška sezona, ekshibicijski turnir Kooyong v Melbournu pa je bil še zadnja priložnost za ogrevanje pred OP Avstralije. Dolgo pričakovani povratek Novaka Đokovića ni razočaral, premagal je petega igralca sveta Dominica Thiema s 6:1 in 6:4, za zmago je potreboval le 42 minut.

»Odlično se počutim, komaj sem čakal, da se vrnem na igrišča,«" je povedal 30-letni Đoković, ki je nazadnje igral na Wimbledonu julija lani. »Nasproti je stal odličen igralec, zato je bil to izvrsten preizkus moje pripravljenosti. Izšlo se je kar dobro,« je dodal po zmagi šest let mlajšim Thiemom, ki se je v zadnjih dneh boril z virozo in šele v ponedeljek pripotoval v Avstralijo, zato ni bil popolnoma pripravljen za dvoboj.

Đoković je ob začetku nove sezone sprva odpovedal nastopa na ekshibiciji v Abu Dabiju in na 1,3 milijona dolarjev vrednem turnirju ATP v Dohi, s tem pa sprožil ugibanja, da ne bo nared za prvi veliki slam sezone, ki se bo začel prihodnji teden v Melbournu. Veliko dvomov je razblinil z današnjo predstavo.

»Nekaj dvomov je bilo, še posebej po tem, ko sem odpovedal nastop v prvem tednu sezone,« je povedal šestkratni zmagovalec odprtega prvenstva v Avstraliji, ki je zdrsnil na 14. mesto na svetovni lestvici. »Zdaj pa sem tu in upam, da se bo vse izšlo v naslednjih štirih, petih dneh, tako da bom pripravljen za odprto prvenstvo.«

Kljub dobri igri v Kooyongu je opozoril, da še ni popolnoma pripravljen: »Ne morem reči, da sem 100-odstotno nared. To bo jasno šele, ko bom odigral nekaj tekem na turnirju. Bolje bi bilo, če bi lahko odigral še kakšen turnir pred odprtim prvenstvo, ampak ni se izšlo.«

S kvalifikacijami za OP Avstralije je že opravil Blaž Rola, ki ne bo dočakal nastopa v glavnem delu turnirja. V uvodnem krogu kvalifikacij ga je po hudem boju in 2 uri in 44 minut dvoboja s 6:7 (3), 7:6 (2) in 7:6 (5) ugnal 20-letni Američan Tommy Paul. V kvalifikacijah si bosta nastop skušali priboriti tudi Dalila Jakupovič in Tamara Zidanšek, ki bosta prvič nastopili v četrtek.

Žreb za prvi grand slam sezone bo v Melbournu prav v četrtek. Med Slovenci bodo brez kvalifikacij v glavnem delu turnirja zaigrali Aljaž Bedene, Blaž Kavčič in Polona Hercog med posamezniki ter Katarina Srebotnik in Andreja Klepač s svojima partnericama med dvojicami.