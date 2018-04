Đoković se je zahvalil tudi Štepaneku

Beograd - Potem ko je konec marca nekdaj najboljši teniški igralec sveta Novak Đoković prekinil sodelovanje s trenerjem Andrejem Agassijem, je danes odslovil še svojega drugega trenerja, Čeha Radeka Štepaneka. S slednjim je Đoković sodeloval od lanskega novembra, a tudi Štepanek ni prinesel želenega obrata rezultatske krivulje navzgor.

»Zasebni odnos z Radekom Stepanekom ostaja dober, Novak je z veseljem delal z njim in se od njega veliko naučil. Za vse delo se mu najlepše zahvaljuje,«" so zapisali na uradni strani srbskega teniškega igralca, in dodali: »Đoković se bo zdaj osredotočil na prihodnje igre, želi se vrniti še močnejši, saj so mu zadnje poškodbe vzele precej samozavesti. Išče nove poti, kako se vrniti v vrhunsko formo. Po kratkem oddihu z družino se bo osredotočil na treninge in na sezono na pesku.«

Đoković je hkrati uradno potrdil, da se je razšel z Agassijem, potem ko je novica v javnost prišla prejšnji teden. Nov trener Srba, ki je v karieri med drugim osvojil 12 turnirjev za veliki slam, zaenkrat še ni znan.