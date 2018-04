Đoković slavil prvič po januarju, Bedenta čaka Nadal 

N. Gr., STA

Monte Carlo - Nekdanji najboljši teniški igralec sveta Srb Novak Đoković je na turnirju v Monte Carlu zabeležil prvo zmago po 20. januarju, ko je v osmini finala odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu premagal Španca Alberta Ramosa. Njegova prva žrtev po skoraj treh mesecih je bil rojak Dušan Lajović, ki je bil povsem nemočen, izgubil je z 0:6 in 1:6.

Od januarja je 30-letni Srb, trenutno 13. igralec sveta, izgubil uvodna dvoboja turnirjev, na katerih je nastopil, v Indian Wellsu ga je premagal Japonec Taro Daniel, v Miamiju pa Francoz Benoit Paire. Dvoboj z Lajovićem je bil njegov prvi od razhoda s trenerjema Andrejem Agassijem in Radekom Štepanekom in prvi, ko ga je spet vodil njegov nekdanji trener Marjan Vajda.

Najprej Srb, zdaj na vrsti Hrvat

V drugem krogu se bo Srb pomeril s Hrvatom Borno Ćorićem, to bo njihov drugi medsebojni dvoboj, na prvem pred dvema letoma je bil Đoković gladko boljši. Če bo premagal vse ovire, bo 12-kratni zmagovalec grand slam turnirjev in dvakratni zmagovalec Monte Carla v četrtfinalu igral proti prvemu igralcu sveta Špancu Rafaelu Nadalu, seveda, če bo do takrat tudi Španec dobil vse dvoboje.

Derbi uvodnega kroga turnirja je bil dvoboj med nekdanjima finalistoma turnirjev za veliki slam Čehom Tomašem Berdychom in Japoncem Keijem Nishikorijem, po preobratu ga je dobil slednji.

Bedene si je priigral dvoboj z Nadalom

Najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je peščeni turnir v Monte Carlu začel zelo dobro. V prvem krogu je s 6:4 in 7:6 (3) premagal Mirzo Bašića, igralce iz Bosne in Hercegovine. Bedene si je za nagrado prislužil dvoboj s prvim nosilcem in prvim igralcem sveta Rafaelom Nadalom.