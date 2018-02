Aljaž Bedene je bil premalo

J. P.

Maribor - Slovenski teniški igralci so se v dvoboj prvega kola druge evro-afriške skupine Davisovega pokala s Poljsko pred domačim avditorijem v mariborski Lukni podali optimistično in samozavestno, pa čeravno je kapetan Miha Mlakar tik pred zdajci ostal brez drugega loparja Blaža Kavčiča. Zdaj se bodo morali naši fantje aprila boriti za obstanek v tej skupini.

Slovenija je odigrala jubilejni šestdeseti nastop v Davisovem pokalu in doživela šesti poraz na domačih tleh, prvega po Portorožu 2014, ko je z 1:3 pokleknila pred Izraelci. Poljska, ki je nastopila brez z naskokom najboljšega moža Jerzyja Janowicza, nekoč že 14. igralca sveta, je zmagala s 3:2, v odločilnem petem obračunu je Hubert Hurkasz z gladkih 6:3 in 6:2 odpravil Toma Kočevarja Dešmana, ki je zadnji hip dobil prednost pred predvidenim Blažem Rolo, ki ni v pravi formi, kar je dokazal že včeraj s porazom proti Kamilu Majchrzaku (4:6, 2:6).

Obe zmagi za domačo zasedbo je prispeval Aljaž Bedene, ki je z novim letom britansko zastavo ponovno zamenjal za slovensko, včeraj odpravil Hurkacza (6:4, 7:5), danes pa še Majchrzaka (6:3, 6:4). Odločilen je bil torej dvoboj dvojic, ki je tudi edini trajal tri nize. Bedene in Rola sta dobro začela, a slabo končala. Mateusz Kowalczyk in Marcin Matkowski sta bila boljša s 7:5, 6:7 (5) in 4:6.

Za obstanek s Turčijo

Naši fantje so medtem tudi že dobili nasprotnika v bitki za obstanek v drugi evro-afriški skupini. To je Turčija, ki je bila z 1:3 prekratka v tekmi z Zimbabvejem, ki so jo bili prireditelji prisiljeni zaradi neugodnih vremenskih razmer vmes tudi prekiniti. Žreb je določil, da bodo morali Slovenci aprila na gostovanje v Turčijo, s katero so se doslej pomerili le enkrat in jo davnega leta 1993 odpravili s 3:0.