Aljaž Bedene ostaja brez lovorike s turnirjev ATP

V finalu Buenos Airesa je slovenskega teniškega igralca v uri in pol s 6:2 in 6:4 ugnal prvopostavljeni Dominic Thiem.

J. P.

Buenos Aires - Najvišje uvrščeni slovenski teniški igralec na svetovni jakostni lestvici Aljaž Bedene, ki se je z novim letom izpod britanske zastave vrnil pod slovensko, ostaja brez osvojene lovorike s turnirjev ATP. Potem ko je v finalu turnirja v Chennaiju januarja 2015 pokleknil pred Švicarjem Stanom Wawrinko, v finalu lanske Budimpešte pa pred Francozom Lucasom Pouillom, je moral danes na kolena tudi v sklepnem dvoboju turnirja z nagradnim skladom 568.190 ameriških dolarjev v Buenos Airesu. Od 28-letnega Ljubljančana, 51. loparja sveta, je bil po uri in pol s 6:2 in 6:4 boljši prvopostavljeni Avstrijec Dominic Thiem, svetovna številka šest, ki je zmagal tretjič (zapovrstjo) v četrtem medsebojnem obračunu in že drugič letos, po osmini finala Dohe v začetku januarja.

Drugič v Buenos Airesu

Thiem je že takoj nakazal, da ga zanima zgolj zmaga, saj se je že v prvi igri na tekmečev začetni udarec dvakrat dokopal do priložnosti za brejk, ki pa sta splavali po vodi. Drugače pa je bilo v peti in sedmi igri prvega niza, ko je dvakrat »snel« nasprotnikov začetni udarec in hitro vodil z 1:0. Drugi niz se je začel podobno: Bedene je prvi serviral in Avstrijcu dopustil kar štiri priložnosti za brejk, a jih vse tudi izničil. Mrtvi tek je trajal do devete igre, ki jo je poznejši zmagovalec zapečatil z odvzemom nasprotnikovega začetnega udarca, nekaj minut pozneje pa vendarle izkoristil tretjo zaključno žogico za deveto lovoriko s turnirjev ATP, drugo v Buenos Airesu (po letu 2016), kjer ostaja neporažen, in prvo po Riu de Janeiru lanskega februarja. Le enkrat doslej je imel lažje finalno delo, ko je julija 2015 v Umagu Portugalca Joaa Souso odpravil s 6:4 in 6:1.

Dominic Thiem se je razveselil devete lovorike, druge v Buenos Airesu. Foto: Alejandro Pagni/AFP.

Bedene najvišje doslej

Štiriindvajsetletni Thiem je kljub zmagi v Buenos Airesu ostal na šestem mestu svetovne jakostne lestvice, bo pa jutri 160 točk bliže petouvrščenemu Nemcu Alexandru Zverevu. Bedene pa se bo pomaknil osem mest navzgor in bo po novem 43., kar bo njegova najboljša uvrstitev doslej v karieri - pred tem je bil novembra 2015 že 45. igralec sveta. Obenem bo izenačil najvišjo uvrstitev slovenskih igralcev doslej, ki jo je julija leta 2013 postavil upokojeni Grega Žemlja. Za preboj v argentinski finale je Aljaž prejel 51.355 ameriških dolarjev, Avstrijec, ki je postal šele tretji igralec v zgodovini turnirja v Buenos Airesu z več kot eno lovoriko (po Špancih Carlosu Moyi in Davidu Ferrerju), pa za zmago 97.470 zelencev.