Andreja Klepač v Indian Wellsu ponovila predlanski podvig

J. P.

Indian Wells - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je na močnem turnirju WTA z nagradnim skladom 8.648.508 ameriških dolarjev v Indian Wellsu ponovila predlanski podvig in se prebila v četrtfinale v konkurenci dvojic, do ponovitve največjega uspeha doslej na tem tekmovanju, polfinala (2014), pa mora preskočiti še eno stopničko. Skupaj s Španko Mario Jose Martinez Sanchez, s katero sestavljata osmopostavljeno navezo, sta po hitrem postopku (po 59 minutah igre) in brez težav, s 6:0 in 6:3, odpravili nepostavljeni Američanko Raquel Atawo in Nemko Anna-Leno Grönefeld.

Sedem priložnosti, sedem brejkov

Zmagovalki sta ponovili scenarij iz prvega kroga in tudi v drugo tekmicama v uvodnem nizu nista oddali niti igre, nekoliko bolj izenačen je bil drugi niz, poln brejkov, tudi poraženki sta zmogli dva. Prekaljena Koprčanka, ki bo pojutrišnjem dopolnila 32 let, in njena tri leta starejša igralna partnerka sta bili pri odvzemu iger na servis nasprotnic brezhibni: iz sedmih poskusov sta bili sedemkrat uspešni. Za nameček si nista privoščili niti ene napake pri začetnem udarcu, ameriško-nemška kombinacija pa štiri. Zdaj zmagovalki v četrtfinalu čaka zahtevnejši zalogaj, tretji nosilki, Kanadčanka Gabriela Dabrowski in Kitajka Yi-Fan Xu.