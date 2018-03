Andreja Klepač začela prepričljivo

J. P.

Indian Wells - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač, specialistka za dvojice, je uspešno odprla izjemno močan turnir z nagradnim skladom 8.648.508 ameriških dolarjev v Indian Wellsu. V osmopostavljeni navezi s Španko Mario Jose Martinez Sanchez je namreč po manj kot uri neenakovrednega dvoboja s 6:0 in 6:4 prepričljivo odpravila Belgijko Kirsten Flipkens in Srbkinjo Nino Stojanović, ki ju ni bilo na seznamu nosilk.

Zdaj proti Američanki in Nemki

Poraženki sta resda zmogli dva asa, medtem ko nista zmagovalki niti enega, a se je koprsko-španska kombinacija izkazala v realizaciji priložnosti za brejk, saj jih je izkoristila kar pet od osmih (tekmici zgolj eno od petih). Klepačevi in Sanchezovi bosta tudi v drugem kolu nasproti stali nepostavljeni igralki, Američanka Raquel Atawo in Nemka Anna-Lena Grönefeld.

Leta 2015 že v polfinalu

Izkušena Koprčanka, ki bo v torek dopolnila 32 let, je lani v Indian Wellsu, ravno tako v paru z zdajšnjo soigralko, pokleknila v drugem dvoboju pred šestima nosilkama, Latisho Chan in Martino Hingis, predlani je s Katarino Srebotnik prišla še dlje, do četrtfinala, v katerem sta ju zaustavili tretjepostavljeni Timea Babos in Jaroslava Švedova, leta 2015 pa je bila v navezi s Poljakinjo Klaudio Jans-Ignacik celo polfinalistka, previsoka ovira sta bili šele turnirski številki 2, Rusinji Jekaterina Makarova in Jelena Vesnina.