Bedene: Dvoboji z Nadalom na pesku edinstveni

Monte Carlo – Letošnji vladar peščene sezone bo Rafael Nadal, je pred kratkim v pogovoru za Delo dejal najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene, svojo ugotovitev pa lahko delno doživel tudi v včerajšnjem 2. kolu na turnirju iz serije masters v Monte Carlu. Španec je bil od slovenskega tekmeca boljši s 6:1, 6:3.



Kolikor je imel Bedene sreče s tekmecem za 1. kolo, v katerem se je pomeril s srečnim poražencem kvalifikacij Mirzo Bašićem, toliko je imel nesreče za 2. kolo. Nadal na pesku je pač najbolj neželen tekmec, ne glede na to, da v bistvu zdaj šele začenja zares sezono in upa, da bo Monte Carlo njegov prvi letošnji turnir, ki ga bo končal … Proti takšnim igralcem je vedno zelo pomembno, da te ne dobijo v svoj mlin že od samega začetka, morda še prav posebej velja to za Španca, ki vedno štarta na vso moč. Bedenetu se temu ni uspelo izogniti, saj se je kaj hitro znašel v zaostanku z 0:3 (en break), četudi je imel priložnost, da bi dobil igro na svoj servis. A je ni izkoristil, v nadaljevanju se je to še nekajkrat ponovilo, jasno pa je, da moraš proti prvemu igralcu sveta izkoristiti prav vsako, če sploh želiš pomisliti na kaj več …



»S prvim nizom ne morem biti zadovoljen. Skoraj v vsaki igri sem imel priložnosti, a se ni nič razpletlo v mojo korist. Nisem igral dovolj napadalno, tako da je Nadal premoč uveljavljal s svojim forehandom,« je ocenil Bedene, ki je v 2. kolu Monte Carla proti Nadalu izgubil tudi pred dvema letoma, tedaj s 3:6, 3:6. »Zdaj Rafa igra bolje, kot je tedaj, ko je bil bolj pasiven s forehandom. Zdi se mi, da je bil ta dvoboj kakovostnejši, sploh drugi niz, v katerem bi se lahko marsikaj zgodilo, a danes tiste res pomembne točke niso šle v mojo korist. Preveč je bilo neizsiljenih napak, da bi lahko zmagal proti takšnemu igralcu,« je med fizioterapijo – zaradi zadnjih težav z nogo, pri čemer se stanje ne slabša – pojasnjeval Bedene, ki je v obdobju med obema dvobojema s španskim peščenim kraljem precej napredoval, ne nazadnje je igral tudi v dveh finalih na peščenih turnirjih ATP.



Sedmi dvoboj z »Big4«



Ljubljančan ima zdaj res že precej izkušenj s člani velike četverice, saj se je z Nadalom pomeril dvakrat, z Rogerjem Federerjem in Andyjem Murrayem po enkrat ter Novakom Đokovićem trikrat. Niza še ni osvojil. Je kljub temu napredoval s temi dvoboji? »Da, tekem z 'Big4' imam veliko in z vsemi sem igral na njihovi najljubši podlagi … Seveda s takšnimi dvoboji napreduješ, nihče pa nima takšnega 'spina' kot Rafa, tako da so partije proti njemu vsekakor edinstvene,« je ocenil Bedene, za katerega je največji teniški izziv bodisi dvoboj z Nadalom na pesku bodisi z Đokovićem (v njegovi najboljši podobi) na OP Avstralije. Tako težkih preizkušenj gotovo ne bo imel prihodnji teden, ko bo nastopil v Budimpešti na turnirju ATP iz serije 250.