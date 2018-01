Bedene hitro pospravil kovčke

J. P.

Sydney - Teniški igralec Aljaž Bedene, ki se je ob prelomu leta izpod britanske zastave ponovno vrnil pod slovensko, je na turnirju ATP z nagradnim skladom 468.910 ameriških dolarjev v Sydneyju izpadel že v uvodnem kolu. V obračunu nepostavljenih igralcev in vrstnikov je moral priznati premoč Benoitu Paireju, ki je na svetovni jakostni lestvici devet mest višje (42/51). Francoz je bil po uri in tri četrt igre ter po slabem začetku uspešnejši z 1:6, 7:6 (5) in 6:3.

Bedene je primazal enajst asov, toda tekmec še enega več. Paire, svojčas že 18. lopar sveta, je za tri brejke potreboval sedem priložnosti, 28-letni Ljubljančan pa deset, dvakrat je nasprotniku servis snel že v uvodnem nizu, v katerem je gospodaril na igrišču. V drugem nizu je imel priložnost v podaljšani igri, v kateri je vodil že s 3:0, nato pa pobudo prepustil Francozu, ki je zmagal že tretjič v četrtem medsebojnem obračunu, zdaj pa ga v osmini finala čaka dvoboj z Argentincem Leonardom Mayerjem.