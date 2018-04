Bedene Nadalu odščipnil štiri igre (VIDEO)

Prvi teniški lopar sveta je v 1/16 finala Monte Carla ponovil predlanski scenarij in prepričljivo zmagal s 6:1 in 6:3.

J. P.

Monte Carlo - Teniški masters v Monte Carlu, leto 2016, šestnajstina finala. Rafael Nadal : Aljaž Bedene 6:3, 6:3. Teniški masters v Monte Carlu, leto 2018, šestnajstina finala. Rafael Nadal : Aljaž Bedene 6:1, 6:3. Najvišje rangirani slovenski lopar je danes predvsem v prvi polovici drugega niza pokazal širok repertoar znanja, v preostalem delu obračuna pa je bil prvopostavljeni španski zvezdnik boljši, čeprav ni v celotnem obračunu primazal niti enega asa, medtem ko je poraženec dva, po enega v vsakem nizu. Bedene, ta hip 58. na svetovni jakostni lestvici, mora tako s končnim izplenom po ene zmage in poraza pospraviti kovčke, Rafo - v tekmovalni pogon se je na turnirjih ATP vrnil prvič po januarskem odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu, nedavno je odigral še dva dvoboja v Davisovem pokalu - pa v osmini finala čaka še en nepostavljeni izzivalec, Rus Karem Hačanov.

Rafael Nadal je bil najvišja možna ovira za Aljaža Bedeneta. Foto: Eric Gaillard/Reuters.

Potek prvega niza

Nadal, ki mu kot prvemu nosilcu v uvodnem kolu ni bilo treba v ogenj, je obračun začel silovito in že v prvi igri na Bedenetov začetni udarec vpisal prvi brejk. Po hitrem vodstvu s 3:0 je tekmecu, ki je primazal edini as v uvodnem nizu, vendarle dovolil osvojiti vsaj častno igro, nekoliko pa se je poigraval tudi pri naslednji, ko je serviral. Aljaž se je namreč dvakrat znašel v priložnosti za odvzem servisa, a se je Rafa mojstrsko izvlekel in tudi najdaljšo igro v nizu, ki je trajala dvanajst točk, pospravil pod streho. Za osvojen prvi niz je nato pripisal še brejk št. 2, v sedmi igri pa izkoristil že prvo zaključno žogico.

Potek drugega niza

Drugi niz je bil bolj izenačen, nasprotnika pa sta mrtvi tek nadaljevala do izida 3:3, vselej je bil pol koraka spredaj Slovenec, ki mu je pripadel uvodni servis v tem delu. Vmes se mu je, na svoj začetni udarec, posrečilo kar enajst zaporednih točk, za vodstvo z 2:1 in 3:2 ni favoriziranemu prvemu igralcu sveta oddal niti točke. Ključni trenutek se je zgodil v sedmi igri s Špančevim brejkom, prav v zadnji igri današnjega obračuna pa je še enkrat, že četrtič, odvzel igro tekmecu, resda pa izkoristil šele četrto zaključno žogico. Nasprotnika sta skupaj, zanimivo, v celotnem dvoboju storila eno samo dvojno napako (Bedene v prvem nizu), zmagovalec prav tako ni zmogel nobenega asa, poraženec pa dva. Zdaj Rafo v osmini finala čaka nepostavljeni Rus Karen Hačanov.