Bedene se je čvrsto upiral petemu loparju sveta

J. P.

Doha - Ljubljanski teniški igralec Aljaž Bedene je na prvem turnirju po vrnitvi izpod britanske nazaj pod slovensko zastavo obstal v osmini finala. Na turnirju ATP z nagradnim skladom 1.286.675 ameriških dolarjev v Dohi je moral premoč priznati najvišji možni oviri, prvopostavljenemu Avstrijcu Dominicu Thiemu, sicer petemu igralcu sveta, ki je bil po uri in 47 minutah igre uspešnejši s 7:5 in 6:4 in ga zdaj v četrtfinalu čaka nepostavljeni grški najstnik Stefanos Tsitsipas.

V uvodnem nizu je dišalo po Thiemovi gladki zmagi, saj je vodil že s 4:1, a je Bedene, 49. lopar s svetovne jakostne lestvice, še izenačil in nato izničil tri tekmečeve zaključne žoge, četrte pa ni mogel več. Drugi niz je bil poravnan do desete igre, nato pa je zmagovalec premaknil v višjo prestavo in dvoboj vendarle pospravil pod streho. Tako je bil v tretjem medsebojnem obračunu, prvem po letu 2015, boljši še drugič. Osemindvajsetletni Bedene je ubranil 12 priložnosti za brejk nasprotnika, ki je tehtnico na svojo stran nagnil z boljšim začetnim udarcem in devetimi asi.