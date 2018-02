Bedene v finalu Buenos Airesa

Slovenski teniški igralec je za preboj v finale ugnal Federica Delbonisa s 6:4, 2:6 in 6:1.

A. V., STA

Buenos Aires - Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene še naprej zmaguje na turnirju ATP v Buenos Airesu z nagradnim skladom 568.190 dolarjev. Bedene se je z zmago nad domačinom Federicom Delbonisom s 6:4, 2:6 in 6:1 uvrstil v finale. Tam bo igral proti prvemu nosilcu, Avstrijcu Dominicu Thiemu, ki je s 6:2 in 6:1 izločil Francoza Gaela Monfilsa.

Bedene je na turnirju v prvem krogu izločil Čeha Jirija Veselyja s 6:0 in 6:3, v drugem je premagal tretjega nosilca Španca Alberta Ramosa Vinolasa s 3:6, 7:5 in 6:1, v četrtfinalu pa še domačina Diega Schwartzmana, 24. igralca sveta, s 6:4 in 6:4.

Osemindvajsetletni Bedene, sicer 51. igralec sveta, je dvoboj s 70. igralcem z lestvice ATP odlično odprl, že v prvi igri naredil "break" in prednost obdržal do konca niza. V drugem mu je s podobno mero v šesti igri vrnil Delbonis, ki je v tem nizu Slovencu prepustil zgolj dve igri.

Bedene, ki je igral v svojem prvem polfinalu turnirjev ATP po aprilu 2017, je v tretjem nizu odločilen korak k zmagi naredil v tretji igri, ko je spet odvzel servis tekmecu in nato na svoj servis potrdil vodstvo s 3:1. V peti igri je naredil nov "break" in tako praktično odločil zmagovalca.

Za Bedeneta, ki se bo v finalu za svoj prvi turnirski naslov meril z boljšim iz dvoboja med prvopostavljenim Avstrijcem Dominicom Thiemom in Francozom Gaelom Monfilsom, je to druga zmaga v tretjem dvoboju z Delbonisom.

Buenos Aires, ATP (568.190 USD):

- polfinale:

Aljaž Bedene (Slo) - Federico Delbonis (Arg) 6:4, 2:6, 6:1.