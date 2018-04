Bedenetova pot do Nadala vodi prek srečnega poraženca

Monte Carlo – Z mastersom v monaški kneževini se začenja za številne najbolj vznemirljivi del teniške sezone, peščeni. Resda ga bo švicarski as Roger Federer – kot lani – izpustil, a njegov največji tekmec Rafael Nadal bi spet lahko pisal zgodovino. Tako kot jo je v prejšnji sezoni, ko je na turnirjih v Monte Carlu, Barceloni in na Roland Garrosu zmagal že desetič.



Potem ko se je v letih 2015 in 2016 omajal njegov ugled peščenega kralja, je lani Rafael Nadal stvari na oranžni podlagi spet postavil na svoje mesto. Osvojil je kar štiri lovorike, od naštetih treh, na katerih je postal prvi igralec odprte ere, ki je na posamičnem turnirju zmagal kar desetkrat (z devetimi naslovi v Halleju mu sledi Roger Federer), je bil nepremagljiv še v Madridu, edini poraz v tem delu sezone mu je v četrtfinalu mastersa v Rimu zadal Dominic Thiem. Španca tako v malce manj kot dveh mesecih – vrhunec peščene sezone, Roland Garros, se z moškim finalom konča 10. junija – čaka obilo dela, če bo želel ubraniti vse naslove, to pa je tudi edini način, da se obdrži na vrhu svetovne lestvice, saj njegov najbližji zasledovalec Federer pač ne brani niti točke.



»Ne razmišljam o točkah, ki jih branim, pač pa le o tem, da se kar najbolje pripravim za naslednjih pet turnirjev, ki so zame izjemno pomembni. Želim ostati zdrav in igrati najboljši tenis,« pravi pred peščenim izzivom Rafa, za katerega je bilo kar nekaj časa vprašanje, v kakšnem zdravstvenem stanju bo pričakal svoj najljubši del sezone. Španec je namreč letos odigral zgolj en turnir, OP Avstralije, na katerem se je v četrtfinalu proti Marinu Čiliću poškodoval, na igrišča se je vrnil šele pred dobrim tednom dni v Davisovem pokalu. In tam pokazal, da je še kako nared, zlahka je premagal Philippa Kohlschreiberja in Aleksandra Zvereva ter znova potrdil vlogo favorita za vseh naslednjih pet turnirjev.



Začetek sezone 2018



»Komaj že čakam, da spet zaigram. Ker sem letos nastopil le na enem turnirju in se še na tem vdal, se ne počutim le, kot da začenjam peščeno sezono, ampak da začenjam sezono 2018,« pravi Nadal, ki bo zdaj skušal svoje lanske rekorde seveda še izboljšati in turnirje osvojiti že enajstič. Rafa je sicer doslej na pesku osvojil kar 53 lovorik, od zadnjih 29 dvobojev na tej podlagi pa jih je dobil 28. Vsekakor skrb vzbujajoč podatek za tekmece, vendar pa se je Španec v Monte Carlu znašel v zelo težavni polovici turnirske razpredelnice.



V njej so namreč še trije člani svetovne deseterice: Thiem, ki je vsekakor eden najboljših igralcev na pesku, a je bil njegov nastop dolgo časa vprašljiv, ker si je v Indian Wellsu zvil gleženj, David Goffin, ki se vrača po veliko bolj nevsakdanji poškodbi, ko se je februarja na turnirju v Rotterdamu z loparjem tako močno udaril po očesu, da je odtlej poskusil le še v Miamiju, ter Grigor Dimitrov. In seveda, tu je tudi nekdanji dvakratni zmagovalec Novak Đoković, ki je tokrat šele deveti nosilec in tako v 1. kolu ni prost. Nole v Monte Carlu na nek način začenja novo zgodbo ali pač staro. Potem ko mu je drugič v letu dni spet razpadla ekipa, se je vrnil h koreninam, k trenerju Marjanu Vajdi. A za zdaj je naveza spet skupaj le poskusno, ali se bosta ponovno odločila za sodelovanje, pa bo jasno prav po Monte Carlu.



In še enega imena ne gre prezreti v Nadalovi polovici turnirske razpredelnice, namreč Aljaža Bedeneta. Naš prvi lopar bi se lahko s Špancem pomeril v 2. kolu, pred tem pa bi moral danes opraviti z Mirzo Bašićem, srečnim poražencem kvalifikacij. Bedene se je v Monte Carlu že meril z Nadalom, in sicer pred dvema letoma, torej ko je igral pod britansko zastavo.