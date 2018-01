Caro Wozniacki do krstne zmage na turnirjih velike četverice (VIDEO)

J. P.

Melbourne - Prvi od dveh vrhuncev uvodnega teniškega turnirja velike četverice v novem koledarskem letu, odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu, je bil današnji ženski finale, ki je postregel s pravo poslastico ta hip najboljših igralk sveta, prve in druge nosilke Simone Halep in Caroline Wozniacki. Zmage po izenačenem maratonu se je veselila nižje postavljena Danka, ki je po skoraj treh urah s 7:6 (2), 3:6 in 6:4 strla odpor leto mlajše Romunke, ki tako ostaja brez lovorike z velikih slamov. In za nameček tudi brez prvega mesta na svetovni jakostni lestvici, ki ga bo morala pojutrišnjem tudi uradno predati zmagovalki Melbourna.

Caro se je pri 27 letih vendarle dokopala do krstne trofeje s turnirjev velike četverice. Doslej je bila dvakrat, v letih 2009 in 2014, finalistka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, korak naprej pa je storila šele letos v Avstraliji. S Halepovo si je na nasprotnih straneh mreže stala sedmič doslej, zmagala je petič nasploh in četrtič zapovrstjo. Poraženki ni pomagalo šest asov ob le eni dvojni napaki, prav tako ne boljši izkoristek priložnosti za brejk, ko pa je v ključnem trenutku, v finišu zadnjega niza, oddala igro na svoj začetni udarec, Wozniackijeva je unovčila že prvo zaključno žogico. Samo v zadnjem nizu sta tekmici zmogli kar sedem (!) brejkov.

»Končno je napočil tudi ta trenutek! O njem sem sanjala dolga leta, zdaj so sanje postale resničnost. Občutki so neverjetni, kar glas se mi trese,« je zmagovalka vidno ganjena iztisnila, ko je v zrak ponosno zavihtela zmagovalni pokal. Do krstne lovorike na velikih slamih je prišla v 43. poskusu, še daljšo pot so potrebovale zgolj Italijanka Flavia Pennetta (v 49. poskusu, New York 2015), Francozinja Marion Bartoli (47., Wimbledon 2013) in lanskega novembra prezgodaj preminula Čehinja Jana Novotna (45., Wimbledon 1998). Wozniackijeva je tudi sicer v zmagovalnem ritmu, saj je v zadnjih dvajsetih dvobojih vpisala zgolj tri poraze.

Jutri, ob 9.30 po slovenskem času, bosta za piko na »i« v moškem finalu poskrbela drugi in šesti nosilec Roger Federer in Marin Čilić. Prekaljeni 36-letni Švicar lovi jubilejno dvajseto lovoriko z velikih slamov, šesto v Melbournu, kjer brani lansko zmago, sedem let mlajši visokorasli Hrvat pa si v Avstraliji konkurence še ni pokoril, je bil pa leta 2014 najprepričljivejši na odprtem prvenstvu ZDA. Tekmeca si bosta nasproti stala že desetič, doslej so se medsebojni obračuni kar osemkrat razpletli po Federerjevih željah, medtem ko je bil Čilić uspešnejši zgolj v finalu New Yorka (2014).