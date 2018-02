Četrta nosilka previsoka ovira za Dalilo

J. P.

Taipei City - Tretja najvišje uvrščena slovenska teniška igralka na svetovni jakostni lestvici, 26-letna Dalila Jakupovič, sicer 169. lopar sveta, je na turnirju WTA z nagradnim skladom četrt milijona ameriških dolarjev na Tajvanu svojo zgodbo zapečatila v drugem kolu, v osmini finala. Na nasprotni strani mreže ji je namreč stala članica elitne petdeseterice (45.) in četrtopostavljena Madžarka Timea Babos, ki je po dveh urah in šestih minutah strla Slovenkin odpor s 6:3, 4:6 in 6:2.

Dalila ni bila pretirano uspešna pri realizaciji priložnosti za brejk, saj je od osmih unovčila zgolj dve, medtem ko se je tekmici posrečilo dvakrat v šestih poskusih. Jeseničanka je primazala tri ase, tekmica, ki si je na tem prizorišču vso konkurenco že pokorila pred tremi leti, enega, a je bilo to dovolj za napredovanje v četrtfinale. Jakupovičeva pa bo šla danes popoldne še enkrat na igrišče, tokrat med dvojicami, v navezi z Avstralko Priscillo Hon se bo v četrtfinalu udarila s Kitajkama Ying-ying Duan in Yafan Wang.