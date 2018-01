Čilić ustavil Edmundovo senzacionalno pot (VIDEO)

Melbourne - Šestopostavljeni hrvaški teniški igralec Marin Čilić je prvi finalist uvodnega letošnjega turnirja velike četverice, odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Potem ko je v četrtfinalu po vdaji v petem nizu preskočil prvo ime svetovnega tenisa, Španca Rafaela Nadala, je imel danes precej lažje delo s presenetljivim nepostavljenim Britancem Kylom Edmundom, ki je pred dvema tednoma napolnil 23 let in za katerega je bil že preboj med najboljšo četverico daleč največji uspeh v karieri.

Visokorasli Hrvat, ki bo po koncu turnirja po novem tretji lopar sveta, ni želel ničesar prepustiti naključju in je po dveh urah in 20 minutah igre zmagal brez oddanega niza, s 6:2, 7:6 (4) in 6:2, ponovno pa je stavil na udaren začetni udarec, s katerim je primazal enajst asov ob zgolj eni dvojni napaki. Obenem je izkoristil štiri od osmih priložnosti za brejk, medtem ko ni Otočan, ki bo na ponedeljkovi svetovni jakostni lestvici napredoval za kar 23 mest in bo po novem 26., iz dveh poskusov nobene.

Tekmeca sta si sicer na nasprotnih straneh mreže stala drugič doslej, razplet pa je bil enak kot v šestnajstini finala lanskega mastersa v Šanghaju, ko Čilić ravno tako ni oddal niza. Devetindvajsetletni Hrvat je tako prišel do svojega največjega uspeha v Melbournu, lovil pa bo drugo trofejo s turnirjev te ravni, pred tem si je konkurenco pokoril tudi že leta 2014 v New Yorku. Tedaj je v polfinalu brez oddanega niza izločil favoriziranega Rogerja Federerja, s katerim bi se tokrat lahko udarila v finalu.

V finalu prva in druga nosilka

Švicarja namreč polfinalni obračun z južnokorejsko supersenzacijo Hyeonom Chungom čaka jutri dopoldne ob 9.30 po srednjeevropskem času. Znani pa sta že obe finalistki ženskega dela odprtega prvenstva Avstralije. Prva nosilka, Romunka Simona Halep, je namreč v polfinalu s 6:3, 4:6 in 9:7 po skoraj dveh urah in pol ogorčenega dvoboja strla Nemko Angelique Kerber, drugopostavljena Danka Caroline Wozniacki pa precej lažje, s 6:3 in 7:6 (2), Belgijko Elise Mertens. Finale bo v soboto dopoldne ob 9.30.