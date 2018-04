Davisov pokal: reševanje pred padcem na dno

Portorož – Le v premierni sezoni pod slovensko zastavo leta 1993 je bila moška teniška reprezentanca v Davisovem pokalu članica III. evro-afriške skupine. Najnižjo raven je ekspresno zapustila in se nanjo ni več vračala. Bo tako ostalo tudi po tem koncu tedna v Portorožu, ko se bo za obstanek v drugi skupini borila s Turčijo?



Če bi kapetan Miha Mlakar, ki je ta položaj prevzel konec lanskega leta, lahko računal vsaj na dva od treh najboljših slovenskih igralcev ta čas, bržčas ne bi imel velikih skrbi, ali se bo reprezentanca obdržala v tej skupini. A po košarici Blaža Role in sklenitvi reprezentančne poti Blaža Kavčiča je položaj drugačen, saj ima zelo ozek nabor igralcev. K sreči se je pod slovensko zastavo vrnil Aljaž Bedene, ki bo po kakovosti v Portorožu močno izstopal, saj gre za člana svetovne petdeseterice. Je pa bil za Mlakarja težaven izbor drugega igralca, in sicer med Nikom Razborškom (787.), Tomom Kočevar-Dešmanom (889.) in Mikom Urbanijo (963.). Na včerajšnjem žrebu je razkril, da se je odločil za slednjega. Resda je najslabši od trojice na lestvici, a razlike so zares, majhne.



Urbanija bo danes skupaj z najboljšim turškim igralcem Cemom Ilklom (255.) odprl dvoboj, zanj pa bo to šele druga »živa« partija v Davisovem pokalu. Prvo je odigral lani proti Južnoafričanu Lloydu Harrisu in prepričljivo izgubil. Tudi tokrat ne bo favorit, dejstvo pa je, da bo Slovenija kar v treh dvobojih po uvrstitvah na svetovni lestvici slabša … A k sreči (zgolj) te ne odločajo. »Dvoboj proti Turčiji seveda ne bo lahek. Za Bedeneta vemo, da igra na visoki ravni, drugi trije pa lahko prikažejo dobro igro. Upam, da bo dobra dnevna forma dovolj, da denimo Mike preseneti favoriziranega Ilkela,« je včeraj dejal Mlakar, ki pa največje upe za osvojitev tretje točke polaga na igro dvojic, za katero je ob Bedenetu postavil Kočevar-Dešmana.



»Ta teden smo uigravali predvsem dvojico in mislim, da imamo s Tomom pravo orožje za Turke,« ocenjuje kapetan, ki na dve točki seveda računa iz Bedenetovih posamičnih dvobojev, četudi ima prvi slovenski lopar nekaj težav s stegensko mišico, ki se vlečejo kar nekaj časa. »Čeprav zaradi zdravja ne bi bilo dobro, da nastopim, bom igral vse tri dvoboje in skušal Sloveniji priigrati zmago. Ne glede na to, da ne bom stoodstotno pripravljen, mislim, da lahko igram dovolj dober tenis, da dobimo tri točke,« ocenjuje Bedene, ki se bo v današnjem drugem dvoboju pomeril z Altugom Celikbilkom.



Danes (začetek ob 12. uri): Urbanija – Ilkel; Bedene – Celikbilek; jutri (11): Bedene, Kočevar Dešman – Agabigun, Altuna; Bedene – Ilkel, Urbanija – Celikbilek.



Rekord Nadala



Medtem so se v svetovni skupini, ki igra še po starem, tridnevnem sistemu z dvoboji na tri dobljene nize, že začeli četrtfinalni dvoboji (Italija : Francija 1:1, Španija : Nemčija 1:1, Hrvaška : Kazahstan 1:1, ZDA : Belgija nočni tekmi), za poseben dosežek pa je poskrbel povratnik po poškodbi Rafael Nadal. Ugnal je Philippa Kohlschreiberja in dosegel 23. zaporedno zmago v Davisovem pokalu (posamično in dvojice), kar je nov rekord.