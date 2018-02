Davisov pokal: Slovenija in Poljska po prvem dnevu izenačeni

L. Z., STA

Maribor - Po prvem dnevu dvoboja Davisovega pokala med Slovenijo in Poljsko v Mariboru je rezultat izenačen 1:1. Aljaž Bedene je upravičil vlogo favorita in zmagal z 2:0 v nizih, Blaž Rola pa ni bil kos prvorangiranemu igralcu gostov Kamilu Majchrzaku, ki je slavil s 6:4 in 6:2.

Odločitev o zmagovalcu bo padla v nedeljo. Opoldne je najprej na spored igra dvojic, v kateri so Poljaki favoriti, nato bosta nastopila najboljša igralca obeh reprezentanc, na koncu pa sledi še obračun Blaž Rola - Hubert Hurkacz.

Slovenija - Poljska 1:1



- sobota, 3. 2.:



Aljaž Bedene - Hubert Hurkacz 6:4, 7:5

Blaž Rola - Kamil Majchrzak 4:6, 2:6

- nedelja, 4. 2. (začetek 12.00):



Aljaž Bedene/Blaž Rola - Mateusz Kowalczyk/Marcin Matkowski

Aljaž Bedene - Kamil Majchrzak

Blaž Rola - Hubert Hurkacz