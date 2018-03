Del Potro drugi Argentinec v »klubu 400« (VIDEO)

J. P.

Indian Wells - V finalu moškega dela teniškega turnirja z nagradnim skladom skoraj 8 milijonov dolarjev v ameriškem Indian Wellsu se bosta danes zvečer udarila prvi in šesti nosilec, Roger Federer in Juan Martin del Potro. Več polfinalnega dela je imel prekaljeni 36-letni Švicar, sicer prvi lopar sveta, ki je desetletje in pol mlajšega in nepostavljenega Hrvata Borno Čorića trl kar dve uri in 20 minut, preden ga je po izjemno izenačeni igri dokončno strl s 5:7, 6:4 in 6:4.

Vilas še daleč spredaj

Argentinec pa se je skozi polfinale, v katerem mu je nasproti stal 32. nosilec, Kanadčan Miloš Raonić, domala sprehodil, za gladko zmago s 6:2 in 6:3 je namreč potreboval pičlih 65 minut, do nje pa se je dokopal predvsem z odlično realizacijo priložnosti za brejk - iz petih poskusov je bil 29-letnik uspešen štirikrat, Raonić je imel v tem segmentu statistiko prazno. Del Petro je tako sinoči postal šele drugi Argentinec v »klubu 400 zmag«, po Guillermu Vilasu, ki je sicer daleč spredaj (929 zmag).

Federer lovi šesto zmago

Juan Martin in Roger si bosta nasproti stala že petindvajsetič v karieri, tehtnica se krepko nagiba na stran Švicarja, ki ima v žepu že 18 zmag v medsebojnih obračunih, v zadnjih šestih dvobojih je bil uspešen kar petkrat - z izjemo lanskega četrtfinala odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Na mastersu v Indian Wellsu se bosta igralca udarila drugič, po četrtfinalu leta 2012, ko je bil Federer prepričljivo boljši s 6:3 in 6:2. Nazadnje je, že petič, na tem turnirju zmagal lani, ko je za konec odpravil rojaka Stana Wawrinko. Argentina zmage še nima, Del Potro ji je bil blizu pred petimi leti, a v finalu klecnil pred Špancem Rafaelom Nadalom.